Pourquoi Apple ne vendra pas d’iPhone 14 mini

Les nouveaux iPhone 14 arrivent dans moins de deux mois, mais les fans de petits modèles risquent d’être déçus. Si vous espérez un remplaçant de l’iPhone 13 mini d'Apple, cela n’est malheureusement pas prévu. Voici pourquoi il n’y aura pas d’iPhone 14 mini cette année.

Les iPhone mini se vendent moins bien

Apple a introduit le format "mini" de 5,4 pouces avec la gamme iPhone 12 en 2020. Cependant, malgré un groupe de fervents partisans, il est rapidement devenu évident que l'iPhone 12 mini ne se vendait pas aussi bien que le reste de la gamme iPhone 12.



Deux mois seulement après la sortie de la gamme iPhone 12, un rapport des analystes de CIRP indiquait que l'iPhone 12 mini n'avait représenté que 6 % des ventes d'iPhone au cours de ces deux premiers mois. À titre de comparaison, l'iPhone 12 représentait 27 % des ventes, suivi de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max à 20 % chacun.



En fait, l'iPhone 12 mini, bien qu'étant l'un des nouveaux téléphones "phares", a souvent été dépassé par des modèles plus anciens, notamment l'iPhone SE, l'iPhone 11 et l'iPhone XR.



L'iPhone 13 mini est sorti en septembre 2021, et malgré les améliorations apportées à l'autonomie de la batterie et à la luminosité de l'écran, les ventes étaient toujours aussi léthargiques. Des données récentes du CIRP suggèrent que l'iPhone 13 mini n'a représenté que 3 % de toutes les ventes d'iPhone au deuxième trimestre.



L'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini sont probablement mis de côté à cause de leur écran plus petit par rapport à l'iPhone 11 et l'iPhone 12. L'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini offrent tous deux des avantages par rapport à l'iPhone 11 et l'iPhone 12, mais de nombreux consommateurs associent les écrans plus grands à un appareil "plus haut de gamme". Ou tout simplement à plus de confort. Toujours est-il que nous avons toujours aimé les modèles « mini » à la rédaction, justement de par leur format compact, pratique à utiliser à une main.

iPhone 13 mini sur iPhone 12 mini

L'avenir de la gamme

Un certain nombre de rapports ont indiqué que nous ne verrons pas un iPhone 14 mini cette année, y compris via des analystes réputés comme Mark Gurman, Ross Young ou encore Ming-Chi Kuo.



L'iPhone 14 (nom de code D27 et D28) sera disponible dans des facteurs de forme de 6,1 pouces et 6,7 pouces avec un iPhone 14 Plus ou 14 Max. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max (noms de code D73 et D74) seront également disponibles dans des formats de 6,1 et 6,7 pouces.



Cela signifie que le plus petit iPhone 14 sera doté d'un écran de 6,1 pouces et qu'Apple réduit le nombre d'options de taille d'écran à deux. L'iPhone 13 mini restera probablement dans la gamme d'Apple à un prix inférieur, peut-être autour de 700 euros.



Approuvez-vous la décision d'Apple de ne pas produire d'iPhone 14 mini ?