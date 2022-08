91Mobiles pense toujours qu’Apple lancera un iPhone 14 mini

Une rumeur douteuse concernant l'iPhone 14 Mini et le nouvel iPad 10 vient d’être partagée.



Selon un article publié par 91Mobiles, l'un des plus grands distributeurs d'Apple dans la région Asie-Pacifique se prépare à stocker de nouveaux modèles d'iPhone et d'iPad le mois prochain, y compris un supposé iPhone 14 mini et un iPad de 10e génération avec un écran de 10,2 pouces, mais l'information ne paraît pas fiable.

Evan Blass contredit tout le monde

Le rapport provient d'Evan Blass, qui a divulgué avec précision d'innombrables smartphones Android, partagé des images de l'iPhone 12 et du HomePod mini avant que chacun ne soit annoncé, révélé que l'iPad Air de quatrième génération serait doté d'une puce A14 et d'un port USB-C, et plus encore. Evan Blass est excellent en règle générale, mais cela vient contredire toutes les dernières rumeurs et informations.

Tout d'abord, l'analyste réputé d'Apple Ming-Chi Kuo et de nombreuses autres sources ont rapporté que la gamme d'iPhone 14 ne comprendra pas un iPhone 14 mini. Au lieu de cela, la gamme se composerait de deux modèles de 6,1 pouces (l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro) et de deux modèles de 6,7 pouces (l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max). Il est possible que l'iPhone 13 mini reste dans la gamme d'Apple à un prix inférieur pour ceux qui préfèrent un écran de 5,4 pouces.



Ensuite, alors que le rapport affirme que l'iPad 2022 d'entrée de gamme restera doté d'un écran de 10,2 pouces, Ross Young, analyste de l'industrie des écrans très précis, a déclaré que l'iPad de 10e génération sera doté d'un écran plus grand, de 10,5 pouces, dans le cadre d'une refonte de l'appareil.



Enfin, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré aujourd'hui qu'il s'attend à ce que de nouveaux iPad et Mac soient annoncés lors d'un événement en octobre, y compris les modèles iPad de 10e génération et iPad Pro avec la puce M2. Selon M. Gurman, iPadOS 16 et macOS Ventura sortiront en octobre, et il serait donc logique que de nouveaux iPad et Mac soient annoncés ce mois-là. On ne voit pas pourquoi les distributeurs stockeraient déjà la tablette…



Que pensez-vous de cette rumeur ?