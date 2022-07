L'iPhone 14 Plus se confirme avec des coques en fuite

Alors que la sortie de l'iPhone 14 se rapproche à grands pas, une nouvelle fuite montre que les rumeurs selon lesquelles Apple ajouterait un modèle Plus au modèle de base pourraient être vraies. Si cela se concrétise, la prochaine gamme d'Apple pourrait inclure l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro Max.

Encore du changement sur l'appareil photo arrière

Dans une image tweetée par DuanRui, nous voyons quatre coques différentes destinées aux futurs iPhone 2022. Le leaker a déniché cette information sur une publication de Weibo. En regardant l'image, vous pouvez voir que l'iPhone 14 Plus sera un appareil non-Pro de plus grande taille.

Les bosses de la caméra semblent très similaires à la gamme 13 - cependant, celui qui a publié cela suggère que la distance entre les lentilles est légèrement plus grande. Cela dit, les étuis de l'iPhone 13 ne seront probablement pas adaptés aux nouveaux appareils.



Cette nouvelle fuite confirme également qu'Apple a prévu d'arrêter l'iPhone mini cette année. Aimés par certains, les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini sont aussi puissants mais plus compacts. Nous avions d'ailleurs un petit faible pour eux.



Le mois dernier, nous avons vu des unités factices de l'iPhone 14 présentant un design similaire à celui des iPhone 13 de l'année dernière. Si l'arrière ne dépaysera pas les clients, la rumeur veut qu'Apple abandonne l'encoche en haut de l'écran de l'appareil. Les deux "Pro" devraient remplacer la "notch" par une découpe en forme de trou et de pilule.



Pensez-vous passer à l'iPhone 14 ? En principe, la puce des iPhone 14 Pro sera la nouvelle A16, tandis que les deux modèles milieu de gamme resteraient sur le processeur A15.