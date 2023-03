Apple lance des coques printanières pour les iPhone 14

Apple a déjà publié des couleurs qui sont similaires aux nouvelles couleurs pour les appareils iPhone 13, cela devient donc une habitude qui permet de relancer les ventes d'accessoires, une source non négligeable de profits. Pour découvrir toutes les nouvelles coques MagSafe, rendez-vous sur le site Apple . Mais comptez tout de même 59 euros. Sinon, il y a toujours notre sélection de coques pas chères pour iPhone 14 .

En plus de lancer le coloris jaune de l'iPhone 14 aujourd'hui, Apple a mis à jour sa collection de protections pour iPhone et de bracelets pour Apple Watch avec des couleurs printanières. Les nouvelles options sont disponibles pour les coques iPhone en silicone d'Apple, pas celles en cuir malgré les rumeurs.

