iUpdate publie une vidéo de modèles factices des iPhone 14

Medhi Naitmazi

Maintenant que nous avons découvert iOS 16 lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 22, tous les regards sont tournés vers l'annonce de l'iPhone 14 en septembre. Nous savons déjà les contours de la gamme avec notamment quatre modèles dont un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. Exit l’iPhone mini, mais aussi l’encoche sur les deux « Pro ».

Un aperçu des iPhone 14

Une vidéo du YouTuber iUpdate offre un nouvel aperçu du design de l'iPhone 14, y compris la nouvelle découpe "trou + pilule", une bosse plus grande pour l'appareil photo, et plus encore. Il y a aussi quelques comparaisons intéressantes avec les designs actuels de l'iPhone 13.



Ce sont certainement les modèles factices de l'iPhone 14 les plus réalistes actuellement. Dans la vidéo de Sam Kohl, vous pouvez voir que le modèle de base de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Max est presque identique à l'iPhone 13 et à l'iPhone 13 Pro Max de l'année dernière.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Max ne changent pas

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max présentent le même design d'encoche que ceux de l'année dernière, ainsi que les mêmes bords en aluminium. En revanche, c'est la première année qu'un iPhone Max de 6,7 pouces sera disponible avec des bords en aluminium mat, plus légers, plutôt que des bords en acier inoxydable. Il remplace numériquement l’iPhone 14 mini mais en proposant une taille d’écran bien plus conséquente.



En dehors de ces détails, il n'y a pas grand-chose à noter au sujet de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Max, en tout cas du point de vue du design extérieur.

Les évolutions réservées aux iPhone 14 Pro

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont un peu plus intéressants. Comme les précédentes rumeurs l'ont suggéré, Apple abandonne l'encoche cette année en faveur d'une nouvelle découpe en forme de trou et de pilule.



Ce changement de design est difficile à voir sur une maquette de l'iPhone 14 Pro, car l’écran ne s’allume pas. Ceci étant dit, il est intéressant de voir comment le haut-parleur frontal joue un rôle dans ce design. L'année dernière, Apple a déplacé le haut-parleur vers le bord supérieur de l'iPhone 13 Pro, ce qui a permis de créer une encoche légèrement plus petite que les années précédentes.



Avec l'iPhone 14 Pro, vous pouvez voir que le haut-parleur est toujours situé au même endroit, mais désormais séparé de l'encoche en raison de la nouvelle découpe pour Face ID.

Un autre élément montré dans la vidéo de iUpdate est le bloc agrandi de l'appareil photo sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. On s'attend à ce que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max soient dotés d'un capteur photo de 48 Mpx, qui est livré dans un facteur de forme plus grand.



Vous pouvez trouver la vidéo complète de la prise en main du design de l'iPhone 14 ci-dessous :