iPhone 14 Pro : un trou + une pilule à la place de l'encoche ?

L'année 2022 commence avec de nombreuses révélations à propos de la gamme iPhone 14 qui débarquera à la rentrée prochaine. La dernière rumeur en date explique que la future génération d'iPhone serait dépourvue d'encoche, mais Apple pourrait la remplacer par quelque chose qui risque de ne pas plaire à tout le monde...

Depuis l'iPhone X, Apple propose une encoche en haut de l'écran, on y retrouve à l'intérieur les capteurs nécessaires au fonctionnement du Face ID ou encore la caméra pour les conversations FaceTime et les selfies.

Suite à la demande massive des consommateurs qui veulent une surface d'écran toujours plus grande, Apple devrait bouleverser le design des iPhone 14 en expulsant l'encoche pour mettre autre chose à la place.



Selon les dernières informations obtenues par l'analyste Ross Young, la firme de Cupertino souhaiterait se démarquer de ce que proposent les smartphones sous Android, c'est-à-dire un simple trou pour la caméra avant.

Apple pourrait inclure le même trou, mais avec un petit espace en forme de pilule juste à côté de ce trou. Avec cette technique, il serait possible de maintenir la présence des capteurs pour la reconnaissance faciale ainsi que la caméra.

Image by @wise_apple

Si au premier abord cela peut paraître repoussant, il est vrai que cette approche a ses propres atouts... Les utilisateurs trouveront une plus grande surface d'écran (et donc une meilleure immersion pour les vidéos et les jeux) avec davantage d'espace sur le côté droit et gauche pour afficher plus d'icônes.

Ross Young explique :

Ross Young est un sérieux analyste qui a réussi à révéler plusieurs nouveautés dans le passé. Sa dernière grosse déclaration concernait les MacBook Pro 2021, c'était le premier analyste à affirmer qu'ils disposeraient des écrans mini-LED avec l'intégration de la technologie ProMotion (120 Hz).

Cette nouvelle rumeur rejoint les dizaines d'autres qui circulent depuis plusieurs mois, tous les leakers et grands analystes confirment que les iPhone 14 n'auront plus l'encoche telle qu'on la connait aujourd'hui sur les iPhone 13.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible...The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei...Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ