Les données système prennent une place monstre sur iPhone 14

Si votre nouvel iPhone 14 flambant neuf affiche un stockage saturé par les données système durant les premiers jours ou du moins les premières heures d'utilisation, sachez que c'est normal selon Apple. Explications.

Des données système envahissantes

Lors de la sortie du nouvel iPhone et de la nouvelle MAJ annuelle d'iOS, Apple doit souvent travailler sans relâche pour corriger rapidement tous les nouveaux problèmes qui apparaissent. Pour l'iPhone 14 et iOS 16, nous avons déjà évoqué plusieurs soucis comme l'appareil photo qui tremble, le transfert des données qui tourne à la catastrophe ou encore le système GPS des modèles Pro qui manque de précision.



Cette fois-ci, c'est du côté du stockage qu'il y a un hic. Comme indiqué par plusieurs utilisateurs d'iPhone 14 (principalement d'iPhone 14 Pro Max) sur de multiples forums dont celui de MacRumors et de Reddit, les "données système" prennent une place monstrueuse sur le stockage de leur appareil.

Les internautes expliquent qu'après quelques heures d'utilisation, les "données système" ont saturé l'espace de stockage, et ce, sur des modèles 256 Go. Une situation inédite sachant qu'en moyenne, les données système ne dépassent pas 10 Go.



L'un des plaignants explique avoir eu comme réponse d'Apple que c'était lié à la synchronisation iCloud lors de la première configuration d'un iPhone et que cela devrait disparaître dans les 48 heures. Une sorte de sécurité pour éviter les problèmes côté serveur.



Il précise également que le retour à la normale se fera lorsque l'iPhone sera connecté à un réseau wifi et en charge durant toute la nuit, autrement dit inutilisé durant une longue période. Une nouvelle situation étrange pour les iPhone 14 qui a de quoi surprendre si l'on est pas au courant.