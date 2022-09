Apple enquête sur les iPhone 14 Pro qui se figent après le transfert de données

Apple enquête sur un bug qui pourrait provoquer le gel des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max après que les clients aient transféré leurs données depuis un ancien iPhone. C'est le processus facile mis en place par la firme il y a quelques années pour passer au nouvel iPhone sans effort et sans câble.

Un bug embêtant lors de la configuration initiale

Dans un mémo diffusé aux Apple Store, la société de Tim Cook indique qu'elle est "consciente de ce problème et qu'elle mène une enquête". Apple indique spécifiquement que certains clients peuvent constater que leurs nouveaux modèles d'iPhone 14 Pro ou d'iPhone 14 Pro Max se figent et ne répondent plus après une restauration iCloud ou un transfert de données depuis leur précédent iPhone pendant le processus de démarrage rapide.

En guise de solution temporaire, Apple conseille aux clients de redémarrer de force leur iPhone 14 s'il ne répond plus pendant plus de cinq minutes. Les nouveaux clients ont rencontré un problème similaire vendredi concernant l'activation de l'appareil. Bien que l'iPhone 14 Pro soit livré avec iOS 16, il existe une mise à jour iOS 16.0.1 que les clients doivent installer après avoir configuré leur nouvel appareil. En outre, il y a également eux des soucis avec iMessage et FaceTime. Sans oublier les problèmes d'accès au site pour précommander qui a frustrer des milliers de clients.