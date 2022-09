Apple confirme un bug d'iOS 16 lors de l’activation des iPhone 14

Si vous avez été parmi les plus rapides à précommander votre iPhone 14, vous allez probablement le recevoir aujourd'hui par un transporteur ou le récupérer en Apple Store. Attention au moment de l'activation... Certains clients n'arrivent pas à configurer le dernier iPhone, Apple a reconnu un bug et explique comment le contourner !

Un bug lié au WiFi

C'est le "grand rush", alors que les Apple Store vont accueillir une masse de clients qui veulent acheter l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, le géant californien vient de se rendre compte qu'il y avait un problème au niveau de l'activation du nouvel iPhone.



En effet, certains clients peuvent se plaindre d'une difficulté d'activation de leur iPhone 14. Après une courte investigation sur l'anomalie logicielle, Apple s'est rendu compte que le point commun entre tous les clients concernés, c'est qu'ils ont tenté d'activer leur iPhone 14 sur un réseau WiFi ouvert !



Pour contourner ce dysfonctionnement, les clients doivent choisir "Connecter à un Mac ou à un PC avec iTunes" lorsqu'il leur est demandé de se connecter à un réseau Wi-Fi au cours du premier processus d'intégration d'iOS, puis revenir à la page précédente et réessayer en Wi-Fi jusqu'à ce que l'activation se termine correctement.

Il n'existe actuellement aucun remède officiel, selon Apple, et il est conseillé aux membres du personnel d'assistance "de ne pas lancer un dossier de réparation pour ce problème." Cette anomalie est regrettable puisque les modèles iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max précommandés sont déjà expédiés aux consommateurs du monde entier.

Toutefois, il ne devrait pas impacter beaucoup de personnes, car la majorité des activations se réalisent sur des réseaux WiFi sécurisés par des protections WPA et WPA2.



Cette même note indique également aux employés que les nouveaux utilisateurs des iPhone 14 risquent de rencontrer une impossibilité d'activer iMessage et FaceTime. La solution est ici très simple, il suffira de migrer vers iOS 16.0.1 pour y remédier. La mise à jour vous attendra dans les réglages de votre nouvel iPhone !