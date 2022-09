Les iPhone 14 seront livrés avec iOS 16.0.1

Tutoriels et Astuces

Pour le moment, il n'y a aucune date pour l'arrivée d'iOS 16.0.1 sur les autres iPhone, Apple n’a pas l’air de considérer la sortie de cette mise à jour comme étant "urgente", dans un sens, il est vrai qu'il n'y a pas de bug majeur sur iOS 16 qui gêne l'utilisation d'un modèle d'iPhone en particulier. Dans le passé, des mises à jour ont généré d'importants bugs malgré leur long programme de bêta, on se souvient qu'Apple avait été très réactif pour lancer la mise à jour 0.1 afin d'aider ses utilisateurs en difficulté. Notons également que les développeurs Apple travaillent parallèlement sur la prochaine mise à jour majeure : iOS 16.1 ! La première bêta est arrivée hier en exclusivité pour les développeurs, on sait déjà que la nouvelle version apportera la fonctionnalité Clean Energy, Live Activities, la possibilité de supprimer l'app Wallet, le pourcentage dans la batterie sur les iPhone mini...

- Corrige un problème d'activation et de migration lors de la configuration de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro - Les photos peuvent sembler floues lors du zoom sur l'orientation paysage sur l'iPhone 14 Pro Max - Les applications d'authentification unique d'entreprise peuvent ne pas s'authentifier

Grâce à la divulgation de cette information, on connaît déjà les correctifs apportés par Apple sur iOS 16.0.1 ! Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans la description de la mise à jour, les corrections se concentrent exclusivement sur la gamme iPhone 14 . Apple enrichira probablement iOS 16.0.1 dans les prochains jours afin de lancer la mise à jour sur les autres iPhone :

Nous venons de l'apprendre il y a quelques heures, iOS 16.0.1 comprendra plusieurs corrections de bugs présents uniquement sur les modèles 14 et 14 Pro, c'est pourquoi Apple a rendu sa mise à jour accessible en priorité pour les nouveaux iPhone. Une décision qui sera évidemment temporaire puisque la mise à jour sera bientôt déployée à tous les utilisateurs d'iPhone qui ont choisi de ne pas renouveler leur iPhone vers la dernière génération.

Hier, Apple expliquait que les nouveaux iPhone 14 qui arriveront chez leurs propriétaires demain auraient une mise à jour corrective d'iOS 16, cependant l'entreprise n'avait pas communiqué plus de détails. Aujourd'hui, nous avons davantage d'informations, Apple apportera bien iOS 16.0.1 dès l'activation de votre iPhone 14, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max.

