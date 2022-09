Les iPhone 14 livrés vendredi auront une mise à jour corrective d'iOS 16

Si vous avez installé iOS 16 lundi dernier, vous avez probablement remarqué que la dernière version d'iOS n'est pas parfaite à 100%, quelques bugs et instabilités peuvent se faire ressentir lors de l'utilisation. La firme de Cupertino devrait prochainement corriger cela dans une mise à jour du type iOS 16.0.1 pour l'ensemble des utilisateurs. Toutefois, selon Apple, les personnes qui recevront les iPhone 14 vendredi auront une version différente d'iOS 16 !

Un iOS 16 sans bug au premier démarrage des iPhone 14 ?

La longue période de bêta d'iOS 16 qui a eu lieu cet été a permis à Apple de corriger une tonne de bugs, de crash, de freeze et d'instabilité. L'entreprise a pu compter sur les développeurs et les testeurs publics pour traquer et éliminer tous les bugs qui ont été détectés pendant le développement d'iOS 16.



Néanmoins, quelques bugs ont réussi à passer entre les mailles du filet depuis la sortie officielle d'iOS 16. Heureusement, aucun bug majeur ou gênant pour l'utilisation n'est actuellement présent, mais Apple travaille déjà à les résoudre le plus rapidement possible.

Selon une récente note, les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui seront livrés vendredi aux clients qui les ont précommandés auront une version d'iOS 16 corrective.

Une note publiée par Apple apporte quelques informations à propos de cette fameuse version d'iOS 16 :

Cette mise à jour fournit des corrections de bugs pour votre iPhone et résout un problème qui peut faire en sorte que certaines photos semblent douces lors du zoom sur l'orientation paysage sur l'iPhone 14 Pro Max

Il n'est pas encore clair si la mise à jour sera déjà installée ou si l'utilisateur devra la télécharger puis l'installer, la seconde option est probablement la plus crédible comme il s'agira d'une version logicielle fraîchement développée.

S'il s'agit d'iOS 16.0.1, la mise à jour devrait rapidement être disponible pour les autres générations d'iPhone, on estime que celle-ci pourrait débarquer avant le mois d'octobre.