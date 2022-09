iPhone 14 : comment forcer le redémarrage, le mode DFU et le mode récupération

Aujourd'hui, nous allons voir comment forcer le redémarrage, le mode DFU et le mode récupération sur les nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.



Les gestes qui sauvent sur l'iPhone 14

Le nouvel iPhone 14 (et ses variantes Plus, Pro et Pro Max) est désormais disponible à la vente et il est donc utile de savoir comment accéder à ses modes de secours au cas où vous rencontreriez des problèmes. Lisez la suite pour savoir comment redémarrer de force l'iPhone 14, utiliser le mode de récupération ou encore passer en DFU, ainsi que pour savoir quand utiliser ces différentes options.

Redémarrer l'iPhone 14 normalement

Dans de nombreux cas, si vous observez un comportement inattendu de votre iPhone, un simple redémarrage suffira. Il s'agit simplement d'éteindre votre appareil et de le rallumer.



Soit vous appuyez et maintenez enfoncés le bouton latéral et un bouton de volume (puis faites glisser pour éteindre)

Soit vous allez dans Réglages > Général > Arrêter > faites glisser pour éteindre).

Redémarrer l'iPhone 14 de force

C'est la meilleure option si l'écran tactile de votre iPhone ne fonctionne pas et/ou si vous ne pouvez pas l'éteindre/le rallumer normalement pour réparer un iPhone bloqué ou qui ne répond pas :

Appuyez et relâchez rapidement le bouton de volume haut (+).

Appuyez sur le bouton de volume bas (-) et relâchez-le rapidement.

Appuyez sur le bouton latéral (Power) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse, puis relâchez-le.

Votre iPhone devrait redémarrer rapidement.

Mode de récupération pour l'iPhone 14 et 14 Pro

Utilisez le mode de récupération si un redémarrage forcé ne fonctionne pas ou si vous voyez un écran bleu ou rouge ou s'il se fige pendant le démarrage. Vous allez pouvoir le restaurer ou le mettre à jour :

Connectez votre iPhone à votre Mac ou PC avec un câble Lightning.

Sélectionnez "Se fier" sur l'écran de votre iPhone pour autoriser la connexion à votre ordinateur, puis ouvrez le Finder dans macOS Catalina et les versions ultérieures ou iTunes pour les PC/macOS Mojave et les versions antérieures.

Appuyez et relâchez rapidement le bouton de volume haut (+).

Appuyez sur le bouton de volume bas (-) et relâchez-le rapidement.

Appuyez sur le bouton Power et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez l'écran du mode de récupération (icône ordinateur + câble).

Sélectionnez votre iPhone dans la barre latérale gauche de la fenêtre Finder.

Vous pouvez maintenant choisir de mettre à jour ou de restaurer votre iPhone.

Si vous choisissez de mettre à jour, votre ordinateur tentera de réinstaller iOS sans effacer vos données. Si vous choisissez de restaurer, votre iPhone sera effacé et une nouvelle copie d'iOS sera installée.

Mode DFU pour iPhone 14 et 14 Pro

Dans de rares cas, lorsque le mode de récupération ne fonctionne pas, l'étape suivante peut consister à passer en mode de mise à jour du micrologiciel de l'appareil (DFU). Il s'agit généralement d'une opération effectuée par un génie/technicien Apple, mais vous pouvez l'effectuer depuis chez vous (les amateurs de jailbreak le connaissent bien).

Connectez votre iPhone à votre Mac ou PC avec un câble Lightning.

Sélectionnez "Se fier" sur l'écran de votre iPhone pour autoriser la connexion à votre ordinateur, puis ouvrez le Finder dans macOS Catalina et les versions ultérieures ou iTunes pour les PC/macOS Mojave et les versions antérieures.

Appuyez et relâchez rapidement le bouton de volume haut (+).

Appuyez sur le bouton de volume bas (-) et relâchez-le rapidement.

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

Tout en maintenant le bouton latéral enfoncé, appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Relâchez le bouton latéral et maintenez le bouton de réduction du volume pendant 10 secondes supplémentaires.

Il n'y a pas d'icône d'ordinateur lorsque vous entrez en mode DFU - lorsque vous y êtes entré correctement, l'écran de votre iPhone doit rester noir. Si le logo Apple apparaît, vous n'avez pas effectué le processus correctement.

Suivez les instructions de votre ordinateur pour terminer la mise à jour du micrologiciel de l'appareil.

Vous pouvez quitter le mode DFU en effectuant un redémarrage forcé (voir plus haut).

Assistance supplémentaire

Si vous ne pouvez pas mettre à jour ou restaurer votre appareil à l’aide du mode de récupération, ni activer ce dernier car des boutons sont cassés, ou si votre appareil est bloqué en mode verrouillage d’activation, contactez l’assistance Apple.

Et voilà, vous savez tout sur les nouveaux iPhone 14, mais il faut savoir que tout cela fonctionne également sur les modèles précédents comme l'iPhone 13, l'iPhone 12 et autre.