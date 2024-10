Des iPhone 16 Pro se bloquent et redémarrent tout seuls

Après des problèmes de batterie cette semaine, un nouveau bug semble affecter certains modèles d’iPhone 16, provoquant des gels et des redémarrages aléatoires, d’après des plaintes sur Reddit et les forums de support Apple. Les clients concernés ont signalé que leurs nouveaux iPhone se figeaient de manière inattendue, avant un redémarrage intempestif. Et le pire, c’est que cela peut arriver de manière très fréquente.

Un problème majeur sur le nouvel iPhone

Depuis le lancement des modèles iPhone 16 en septembre, ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. Ni la mise à jour iOS 18.0.1 ni celle d’iOS 18.1 actuellement en bêta n’ont résolu le problème, les utilisateurs continuant à subir ces redémarrages aléatoires même après avoir installé la dernière version logicielle proposée par Apple.

Le bug semble se produire de manière imprévisible, rendant l’écran tactile inactif ou très lent à répondre avant que l’iPhone ne redémarre de lui-même. Certains utilisateurs ont également signalé que leur iPhone redémarrait de manière inattendue lorsqu’il était en mode Veille. Ce n’est donc pas le fait de manipuler le téléphone qui le fait délirer.



Certains clients qui ont contacté Apple peu après l’achat de l’iPhone 16 ont pu obtenir un appareil de remplacement, mais le problème est réapparu sur ces nouveaux modèles. La plupart des plaintes concernent les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, ce qui suggère que seuls les modèles Pro pourraient être touchés. Et il est difficile d’évaluer dans quelques proportions cette gamme est affectée.



Pour la plupart des utilisateurs, le bug est sporadique, mais certains ont signalé jusqu’à 10 à 20 plantages par jour, ce qui est évidemment insupportable. Dans certains cas, une installation propre sans restaurer depuis une sauvegarde iCloud semble avoir résolu le problème, ce qui laisse penser qu’il pourrait être lié à iCloud. Espérons que ce soit logiciel et non pas matériel.



Parmi ceux qui ont craqué pour le nouvel iPhone 16, qui a déjà subi des plantages inopinés ?