2 femmes sauvées par le SOS satellite des iPhone 14 après une erreur de Google Maps

C'est l'une des nouveautés phares de la dernière génération d'iPhone, votre iPhone 14 peut maintenant vous permettre de contacter les urgences par un satellite quand vous êtes en difficulté et sans réseau mobile. Cette fonction qui peut sauver la vie a permis d'aider deux femmes qui étaient dans une situation très délicate avec une température glaciale comme on en voit rarement !

Le premier vrai sauvetage de SOS satellite des iPhone 14 ?

L'histoire nous vient tout droit de la Colombie-Britannique, une province du Canada qui se situe entre l'océan Pacifique et les montagnes rocheuses. Alors que deux amies voulaient rentrer chez elles à Alberta au Canada, la passagère du véhicule décide de se servir de l'application Google Maps pour obtenir un itinéraire précis. L'app de cartographie de Google propose un chemin plutôt rapide, mais pour cela, il faut traverser la Holmes Forest Service Road, une route qui n'est pas réputée pour être des plus sécurisés en période hivernale où les températures sont extrêmement basses.



Sans grande surprise, les deux femmes vont se rendre compte que la route que leur conseille d'emprunter Google Maps est dans un mauvais état, car le déneigement n’est pas récent. Bien sûr, l'application de Google ne pouvait pas le deviner, mais il existait un itinéraire légèrement plus long où il y avait nettement plus de passage et donc une route sûre d'être déneigée.

Les deux femmes ont rapidement compris que les soucis étaient sur le point de commencer quand la voiture se paralyse à cause de l'épaisseur de la neige. Le problème de la Holmes Forest Service Road, c'est qu'aucun opérateur mobile ne la couvre totalement, il s'agit d'un secteur où la fréquentation est faible et les opérateurs ne veulent pas investir dans le déploiement d'antennes relais.



Les deux femmes se rendent compte que leur iPhone affiche "réseau indisponible", ce qui se traduit pas une impossibilité de joindre les services d'urgence. Heureusement, la conductrice venait d'avoir l'iPhone 14 avant Noël, elle avait décidé de renouveler son iPhone pour obtenir les dernières technologies et plus de puissance.

Dès que l'iPhone 14 a constaté l'absence totale de réseau, celui-ci a proposé à son utilisatrice de joindre les secours par satellite. La jeune femme a été obligée de sortir du véhicule et de marcher un peu pour tenter de capter un satellite qui couvrait l'endroit où elle se trouvait.

Un centre d'urgence reçoit l'alerte

Immédiatement après avoir établi le contact avec le satellite et répondu à quelques questions pour décrire le problème rencontré, l'information est remontée jusqu'aux urgences locales.

Le centre de contact qui reçoit les données transmet l'alerte à la GRC et la Robson Valley Search and Rescue, les deux organismes décident d'utiliser l'emplacement GPS de l'iPhone 14 pour envoyer une équipe d'intervention !



Finalement, l'histoire se termine bien. En moins de 2 heures, les femmes ont été secourues et ont été redirigées vers un centre afin de se réchauffer après cette terrible aventure. Le véhicule a quant à lui été débloqué et remis à sa propriétaire qui a pu le récupérer pour rentrer à Alberta avec son amie.



On peut être sûr qu'à présent les deux femmes arrêteront d'utiliser Google Maps et se rapprocheront probablement des nombreuses alternatives comme Apple Plans.



Source