Le SOS par satellite de l'iPhone a sauvé 2 hommes au sud de Vancouver

Depuis les iPhone 14, Apple propose gratuitement (pour l'instant) une connexion par satellite en cas d'urgence. Le principe est simple, si vous êtes dans une situation d'urgence et sans couverture réseau, vous pouvez contacter le centre de secours le plus proche de votre position en répondant à un questionnaire qui sera envoyé à un satellite (loué par Apple) qui redirigera l'information. Cette formidable fonctionnalité est aujourd'hui au cœur d'une belle histoire qui a eu lieu au Canada.

Le SOS d'urgence par satellite sauve la vie de deux personnes

Dans un sauvetage spectaculaire, la fonctionnalité SOS d'urgence par satellite de l'iPhone a joué un rôle déterminant au Canada. Dans une zone isolée près de Nanoose Bay, au sud de Vancouver, deux hommes ont été secourus après un accident dramatique impliquant leur véhicule tout-terrain. Le véhicule, sorti de la route et ayant dévalé un talus, a laissé les deux individus dans une situation périlleuse et particulièrement dangereuse. Heureusement, l'utilisation du SOS d'urgence via satellite de leur iPhone a permis une intervention rapide et efficace des services d'urgence, l'appareil a automatiquement transmis les coordonnées exactes du lieu de l'accident, une fonctionnalité très précieuse étant donné l'absence de couverture réseau cellulaire dans cette région.



Nick Rivers, président d'Arrowsmith Search and Rescue, a mentionné auprès du média Times Colonist, l'importance cruciale qu'a eue cette technologie pour lancer l'alerte. Sans elle, les victimes auraient été confrontées à une marche de près de 10 kilomètres en pleine nuit et dans des conditions de froid extrême, ce qui n'aurait pas été possible.

Image du sauvetage

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) d'Oceanside, en collaboration avec des équipes de secours, a déployé un drone équipé de détecteurs thermiques pour localiser le véhicule accidenté. Une fois les victimes trouvées, le sauvetage a pu commencer, des moyens spécialisés ont été utilisés, notamment un véhicule adapté aux terrains enneigés et des camions équipés de chaînes.

De légères blessures, mais toujours vivants

Heureusement, les deux hommes impliqués dans l'accident n'ont souffert que de légères blessures, ce qui est un petit miracle vu les conditions climatiques. Cet incident est la première intervention d'Arrowsmith Search and Rescue qui provient d'une alerte satellite automatique émise par un smartphone.



L'événement rappelle un autre sauvetage qui a eu lieu en août dernier, une famille bloquée dans un véhicule avait pu contacter les secours via SOS satellite d'un iPhone 14, elles étaient en plein cœur de l'incendie de la forêt à Maui. Ces incidents mettent en avant le rôle crucial des technologies modernes de sauvetage, en particulier dans les zones difficiles d'accès.