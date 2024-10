SOS satellite de l'iPhone est activé pour l'assistance routière au Royaume-Uni

Tout comme les États-Unis, le Royaume-Uni dispose maintenant du SOS satellite de l'iPhone pour l'assistance routière. Après l'assistance à la personne, ce service est à présent capable de dépanner une voiture en panne dans une zone où il est impossible de passer un appel ordinaire.

Roadside Assistance se lance sur les routes du Royaume-Uni

Apple l'avait annoncé lors de la présentation de l'iPhone 16, c'est désormais officiel, SOS d'urgence par satellite sur route est maintenant activé sur les routes du Royaume-Uni. Un système qui permet aux utilisateurs d'iPhone de contacter les services de panne dans les zones sans couverture cellulaire. Les fameuses zones blanches dans lesquelles la 4G et la 5G ne sont pas détectées par l'iPhone.



Apple s'est d'ailleurs associée à Green Flag, un fournisseur britannique d'assistance routière et de dépannage de véhicules. La société est chargée de porter secours à tous les utilisateurs en situation d'urgence routière qui contactent l'assistance via le SOS d'urgence par satellite.

À noter que si la personne n'est pas abonnée au service de dépannage de Green Flag, des frais supplémentaires seront à régler pour l'assistance apportée. D'après la page d'assistance récemment mise à jour, Apple offre deux années d'assistance routière par satellite pour l'achat d'un iPhone 14, 15 ou 16 via l'Apple Store en ligne ou les boutiques.

Comment ça marche ?

Il suffit d'ouvrir l'application Messages de l'iPhone puis de taper "roadside" dans une nouvelle discussion. Une option d'assistance s'affiche alors sur l'écran et ne reste plus qu'à suivre les étapes pour entrer en contact avec le dépanneur. Un ciel dégagé est grandement apprécié pour s'assurer de la bonne transmission satellite.

Bientôt en France ?

Après les États-Unis, c'est maintenant au tour du Royaume-Uni de profiter de cette fonctionnalité révolutionnaire. Espérons que la France soit la prochaine sur la liste. En attendant, SOS via satellite est tout de même disponible en France depuis décembre 2022. iOS 18 a d'ailleurs ajouté la vidéo aux appels SOS d'urgence.