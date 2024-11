Le Royaume-Uni envoie des alertes météo d'urgence sur iPhone par erreur

Des alertes météorologiques, indiquant par erreur une « menace importante pour la vie », ont été diffusées sur les smartphones à travers tout le Royaume-Uni, alors que rien d'anormal était en cours. Il s'agit évidemment d'une erreur, confirmée par le Met Office. En France, il y a déjà eu des précédents avec le système FR-ALERT.

Une erreur effrayante

Ces notifications, qui n'étaient pas destinées à être vues par le public, ont averti de diverses conditions météorologiques extrêmes comme des températures anormalement haute, de la neige, de la glace et de la pluie dans différentes régions ce jeudi.



Les alertes, générées par un agrégateur météorologique tiers, étaient destinées à un exercice interne. Le Met Office, responsable de l'émission des avertissements météorologiques officiels, a précisé qu'il s'agissait bien d'avertissements tests et qu'ils avaient été arrêtés très rapidement.

De nombreuses personnes ont partagé leur surprise sur les plateformes sociales comme X, avec des publications telles que « Pourquoi ai-je reçu au hasard une alerte météo violente ? Que se passe-t-il ? » et d’autres pointant du doigt l'erreur manifeste, notamment avec une alerte de température élevée en plein hiver, avec en l'occurrence 4 °C dehors.



Selon la BBC, le Met Office a présenté ses excuses pour l’incident et a assuré que des mesures étaient prises avec des partenaires pour rectifier la situation. Ce n’est pas la première fois que de telles erreurs se produisent. En octobre, le service météo de la chaîne a connu un problème similaire où il affichait des vitesses de vent et des températures absurdement élevées en raison d’une erreur de données d’un fournisseur tiers.



Cet incident a fait beaucoup de bruit, car il intervient à la suite d’événements météorologiques violents réels, la tempête Bert ayant récemment provoqué des perturbations généralisées, notamment des inondations et de la neige en Grande-Bretagne.



NB : Sur les appareils Apple, les utilisateurs doivent activer manuellement ces notifications d’alertes critiques via les paramètres de leur application météo.