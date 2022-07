L'app Météo envoie des alertes critiques sur iOS 16

Tutoriels et Astuces

Près de deux mois après avoir présenté les grandes nouveautés logicielles en ouverture du keynote de la WWDC 2022, Apple publie la quatrième bêta sur iPhone avec iOS 16 et sur iPad avec...

C'est l'une des grandes nouveautés d'iOS 16, Apple va bientôt donner la possibilité aux utilisateurs iOS et iPadOS de modifier le contenu d'un iMessage déjà expédié ou de le supprimer....

Quinze jours après avoir présenté les grandes nouveautés logicielles en ouverture du keynote de la WWDC 2022, Apple publie la deuxième bêta sur iPhone avec iOS 16 et sur iPad avec iPadOS 16....

Un mois après avoir présenté les grandes nouveautés logicielles en ouverture du keynote de la WWDC 2022, Apple publie la troisième bêta sur iPhone avec iOS 16 et sur iPad avec iPadOS 16. Une...

Avec la canicule qui a commencé aujourd'hui dans plusieurs départements en France, l'application météo risque d'avoir de nombreuses alertes à communiquer dans les prochains jours et semaines....

Si vous vous rappelez des alertes urgentes de l'app météo , vous ne serez pas trop dépaysé avec les alertes "critiques". Ce niveau supplémentaires est certainement conçu pour n'être utilisé que quelques fois par an, avant les grosses canicules, de fortes chutes de grêle ou encore l'arrivée de tornade par exemple. Pour se démarquer, les notifications critiques feront fi de vos préférences sonores, à savoir qu'elles sonneront dans tous les cas, même si vous avez activé le mode vibreur, le mode "ne pas déranger" ou autre mode "concentration". C'est un passe-droit que s'accorde la firme de Cupertino, mais qui ne manquera pas de faire réagir. Pour le reste, les évolutions apportées par les premières bêtas d'iOS 16 sont toujours là, à savoir les alertes urgentes et la possibilité d'être informé en cas de précipitations imminentes ou d'intempéries. Le tout est configurable ville par ville. À noter que pour le moment, tout n'est pas encore traduit.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.