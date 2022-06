Les notifications FR-ALERT débarquent sur iPhone

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

12



La mise à jour opérateur qui est en cours de déploiement vise à activé "FR-ALERT", un système d’alerte des populations annoncé en décembre 2021 et censé prévenir ceux qui se trouvent à proximité d'un danger important comme une catastrophe naturelle ou une attaque de masse par exemple. La France rattrape ainsi des pays comme le Canada ou les États-Unis qui proposent depuis longtemps ce genre de procédé.

Qu'est-ce que le système FR-ALERT ?

FR-Alert est un système d’alerte des populations qui permet d’envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger, iPhone et Android. Ce dispositif sera opérationnel partout en France hexagonale et en outre-mer en juin 2022 d'après le document du ministère de l’Intérieur.

Via un message, FR-ALERT est capable d'alerter la population sur la nature et la localisation d’un danger ou d’une menace et d’indiquer les actions et comportements à adopter pour se prémunir de ces dangers ou réduire autant que possible l’exposition aux effets de ces menaces.

Les notifications pourront transmettre des informations sur :

la nature du risque (feu, inondation, tremblement de terre…);

l’autorité qui diffuse l’alerte;

la localisation du danger (établissement, quartier, commune, département...);

l’attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone…);

le cas échéant un lien pour obtenir des informations supplémentaires sur un site internet officiel.

Outre la notification d’alerte initiale, ce système permet d'assurer un suivi de l'évolution avec d'autres messages, y compris la fin de l'alerte.

Exemple fourni par la ville de Martigues à l'occasion de l'exercice "Domino"

Quels types d'alertes sont possibles ?

Les alertes peuvent être des :

Événements naturels : inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique…

Biologiques et chimiques : pollution, fuite de gaz, incident nucléaire...

Sanitaires : épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire…

Technologiques et industriels : panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel...

Évènement grave de sécurité publique, acte à caractère terroriste

Que faut-il faire après avoir reçu une alerte ?

La notification d’alerte comporte les informations permettant de connaître :

la nature de l’évènement en cours ou imminent;

le lieu ou la zone géographique où ce danger se manifeste;

des consignes et conseils d’actions de mise en sécurité pour se protéger;

le cas échéant, un lien vers un site internet officiel pour disposer d’informations complémentaires.

Comment ça marche ?

Concrètement, le système FR-ALERT combine deux technologies différentes : la diffusion cellulaire (les notifications en gros), disponible dès la fin du mois de juin 2022 et les SMS géolocalisés (LB-SMS ou Location-Based SMS), qui sera déployée ultérieurement. Ces technologies permettent d’envoyer des messages vers tous les téléphones mobiles présents dans le territoire concerné par l’alerte, dès lors qu’ils sont connectés au réseau. Une manière de ne pas affoler tout un pays pour un problème localisé.

Comment configurer FR-ALERT ?

Pour forcer la mise à jour opérateur, rendez-vous dans Réglages > Général > Informations.



Si les alertes sont activées par défaut via cette mise à jour opérateur, vous pouvez désactiver les alertes "FR-ALERT" en allant simplement dans Réglages > Notifications. Tout en bas, vous aurez plusieurs nouvelles options avec, pour le moment, des libellés pas forcément très explicites. De plus, nous ne savons pas si il faut une version d'iOS minimum.