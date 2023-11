Brian Tong a testé l'assistance routière par satellite de l'iPhone (vidéo)

Depuis la sortie d'iOS 17 en septembre dernier, tous les modèles d'iPhone 14 et iPhone 15 proposent une fonction satellite supplémentaire. En plus des appels SOS, Apple propose une assistance routière par satellite qui permet aux utilisateurs américains de contacter la société d'assistance routière AAA pour obtenir une intervention sur le véhicule lorsqu'ils se trouvent en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi. Dans une vidéo, le YouTuber Brian Tong nous montre comment utiliser fonction qui pourrait s'avérer très utile.

Comment utiliser l'assistance routière par satellite ?

Pour utiliser cette nouveauté, outre le fait d'avoir un iPhone dernier cri et de se trouver aux USA, l'utilisateur doit ouvrir l'application Messages et commencer un nouveau message. Ensuite, il faut taper sur "bord de route" dans le champ d'adresse.

Si votre iPhone ne capte ni la 4G / 5G ni le Wi-Fi, comme pour les appels d'urgence par satellite, alors une option supplémentaire apparaît. Cliquez sur "Assistance routière" (en rouge) et suivez les instructions à l'écran pour connecter votre iPhone à un satellite Globalstar et demander l'aide de AAA en fonction de votre problème. Selon l'assistance Apple, vous devrez être à l'extérieur et avoir une vue dégagée du ciel et de l'horizon.



Brian Tong nous propose donc un test grandeur nature de la fonction en demandant à AAA de venir démarrer la batterie de sa voiture. La fonction peut servir dans tous les cas de panne classiques, comme un pneu crevé, un réservoir d'essence vide, la perte des clés et plus encore.

L'option est incluse gratuitement pendant deux ans à compter de l'activation d'un nouvel iPhone 14 ou iPhone 15, le service étant couvert par votre plan d'adhésion à la société d'assurance AAA. Si vous n'êtes pas client, vous pouvez toujours utiliser le service en payant à l'usage.



Pour mémoire, lors de la présentation de la fonctionnalité pendant le keynote Wonderlust, Apple a indiqué que l'assistance routière par satellite était disponible "dès le début" aux États-Unis, ce qui laisse entendre que la fonctionnalité sera étendue à d'autres pays au fil du temps, mais n'a pas fourni de détails spécifiques. Le Canada et les pays anglophones seront probablement servis avant l'Europe et la France en particulier. La firme américaine doit trouver des partenariats dans chaque pays.



En outre, Apple a récemment prolongé d'un an l'utilisation gratuite des fonctions satellitaires pour les clients ayant acheté un iPhone 14, soit trois ans offerts.