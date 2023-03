Apple investit davantage dans SOS d'urgence via satellite de Globalstar

Avec la gamme iPhone 14, Apple propose à ses clients de passer des communications d'urgence via leur iPhone, même s'ils ne sont pas connectés au réseau de leur opérateur mobile. Cette fonctionnalité a été rendue possible grâce à un partenariat inédit avec Globalstar, une entreprise qui détient un grand nombre de satellites.

Apple augmente son investissement financier

Pour Apple, la fonctionnalité SOS d'urgence des iPhone 14 est un argument de vente, cependant, c'est aussi un important investissement financier qui n'est pas rentabilisé. En effet, Apple propose à ses utilisateurs d'iPhone 14 une gratuité totale de la fonctionnalité qui permet de contacter les secours par un satellite dans les zones blanches de son opérateur mobile. Sans surprise, Apple n'a pas pu faire cela tout seul étant donné que l'entreprise ne possède pas de satellites en orbite basse. Résultat, Apple n'a pas eu d'autres choix que de créer un partenariat avec un tiers.



Globalstar a répondu présent aux demandes d'Apple pour fournir un accès à ses satellites, mais l'entreprise américaine située à Covington en Louisiane n'a pas été tendre avec Apple en termes de facturation de la prestation. Dès le début de la collaboration, la firme de Cupertino a dépensé un demi-milliard de dollars et on vient d'apprendre qu'Apple a réalisé un second paiement de 252 millions de dollars sous forme de prêt.

La question qu'on peut maintenant se poser, c'est combien de temps encore Apple va prendre en charge cette lourde facturation qui ne cesse d'augmenter avec le temps ? Pour le moment, Apple n'a pas mentionné une intention de vendre un abonnement pour SOS via satellite, c'est pour l'instant gratuit pour les propriétaires des iPhone 14 ainsi que les clients qui vont acheter le nouveau smartphone dans les prochains jours, semaines ou mois.



Bien sûr, Apple a largement les moyens de payer Globalstar, mais comme toute entreprise, l'Apple Park va probablement rechercher sous peu une rentabilité pour amortir les colossales dépenses réalisées auprès de son partenaire.

Que va faire Globalstar avec le prêt d'Apple ?

Du côté de Globalstar, voici ce qu'on compte faire avec l'investissement d'Apple :

Nous allons utiliser le prépaiement pour payer les montants actuellement dus et payables, et les montants futurs dus, en vertu de l'accord d'acquisition de satellites précédemment divulgué avec Macdonald, Dettwiler and Associates Corporation, ainsi que les coûts de lancement, d'assurance et les coûts auxiliaires encourus dans le cadre de la construction et du lancement de ces satellites.

Selon les conditions du contrat entre Globalstar et Apple, l'entreprise doit effectuer des paiements sur "une période de 16 trimestres commençant au plus tard au troisième trimestre de 2025." La fonction SOS d'urgence d'Apple a été mise à la disposition des utilisateurs de l'iPhone 14 pour la première fois en novembre 2022. Lorsqu'Apple introduira les abonnements payants en novembre 2024 (environ), les premiers utilisateurs qui ont profité de SOS via satellite n'auront plus accès au service gratuitement.