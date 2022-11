Apple va lancer les appels d'urgence par satellite ce mois-ci au Canada et USA

Apple a confirmé aujourd'hui dans un communiqué de presse que les nouvelles fonctionnalités satellitaires de l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et des Apple Watch 8 et Apple Watch Ultra seront effectivement lancées en novembre pour les clients américains et canadiens, comme annoncé initialement. En cas d'absence de service cellulaire, les utilisateurs de l'iPhone 14 pourront se connecter à un satellite aérien pour envoyer un court message d'urgence et partager leur position avec leur famille.

Une fonction à 450 millions de dollars

Apple a profité de cette annonce pour dévoiler que cette fonctionnalité représente un investissement de 450 millions de dollars, dans le cadre de l'Advanced Manufacturing Fund, pour soutenir les fonctionnalités satellitaires. Une part importante de cet argent ira à Globalstar, la société chargée de faire fonctionner les satellites.

Le service Emergency SOS par satellite sera d'abord disponible aux États-Unis et au Canada. Le service est offert gratuitement pendant deux ans ; les détails des prix après cette période n'ont pas été révélés. Il devrait arriver sur d'autres marchés dans le courant de l'année prochaine, bien qu'Apple n'ait pas confirmé les détails d'une éventuelle expansion. On imagine que la France est concernée.



Les appels d'urgence par satellite utilisent les bandes de fréquences L et S pour contacter les satellites situés au-dessus de nos têtes. L'utilisateur de l'iPhone devra avoir une vue dégagée du ciel pour pouvoir atteindre un satellite; l'interface utilisateur à l'écran l'aidera à orienter son téléphone dans la bonne direction.



Grâce au partenariat Apple-Globalstar, l'iPhone 14 contactera l'un des 24 satellites de l'opérateur en orbite autour de la planète. Le satellite relaie ensuite le message aux stations au sol.



Si le message est envoyé dans une zone où les services d'urgence locaux prennent en charge la communication par SMS, le message leur sera envoyé directement. Dans le cas contraire, les sous-traitants d'Apple travaillant dans les centres de relais les appelleront en votre nom.



Outre les SMS SOS, la connectivité par satellite peut également être utilisée pour transmettre l'emplacement de la personne à l'application Localiser.



Ces fonctionnalités seront disponibles dans quelques semaines pour les clients de l'iPhone 14. Reste à savoir si tout est déjà prêt dans iOS 16.1 ou si il faudra iOS 16.2 actuellement en bêta.