L'Apple Watch génère trop de faux appels d'urgence selon la police britannique

Avec les dernières générations d'Apple Watch, Apple propose deux fonctionnalités clés : la détection des accidents de voiture ainsi que la détection des chutes. En intégrant ces fonctionnalités protectrices envers les utilisateurs, Apple a voulu jouer la carte de la bienveillance, cependant, ces détections avec un appel automatique aux urgences sont un véritable fardeau pour les centres de secours.

Après les États-Unis, c'est le Royaume-Uni qui se plaint

On ne le dira jamais assez, il faut appeler les urgences qu'en cas d'extrême nécessité, cela est important pour ne pas monopoliser les lignes téléphoniques et laisser un accès rapide aux personnes qui font face à un réel danger. Si au premier abord, cela est ancré dans notre esprit dès le plus jeune âge, un nouveau phénomène commence à fatiguer les centres d'urgences : les faux appels d'urgence générée par les Apple Watch et les iPhone. Dans ce genre de situation, l'utilisateur n'est pas vraiment responsable de cet appel, car c'est son smartphone ou sa montre connectée qui détecte quelque chose d'anormal et qui procède à l'appel.



En réalité, il n'y a qu'Apple qui puisse "aider" à résoudre ce problème, cela à travers des mises à jour logicielles permettant de mieux gérer les détections. L'entreprise a fait des efforts il y a quelques mois, ce qui a réduit les identifications d'accidents et de chutes erronées, mais ce n'est toujours pas assez.

Le Conseil national des chefs de police (NPCC) au Royaume-Uni s'est récemment exprimé sur les faux appels d'urgence venant des Apple Watch et iPhone, selon le porte-parole, c'est un véritable fardeau au Royaume-Uni. Ces appels représentent un "impact significatif" sur la quantité d'appels reçus dans une journée par des centres d'appels d'urgences.



Tout comme la police aux États-Unis, celle du Royaume-Uni identifie, elle aussi, des points communs avec ces fausses détections, elles se font en général dans les parcs d'attractions, sur les manèges à fortes sensations ou au cours des activités sportives très intenses. Le problème, c'est que très souvent, les utilisateurs sont occupés ou sont divertis par un environnement bruyant et ne s'aperçoivent pas que leur Apple Watch ou leur iPhone est sur le point de réaliser un appel d'urgence.

Le NPCC au Royaume-Uni explique :

À l'échelle nationale, tous les services d'urgence connaissent actuellement un nombre record de 999 appels. Ces appels silencieux, comme ils sont nommés, sont dirigés vers les salles de contrôle de la police et le résultat a été une augmentation significative des appels silencieux.

Si vous êtes concernés par ce problème, la police britannique vous recommande de rester en ligne et de mentionner à l'interlocuteur qu'il s'agit d'une erreur, cela permettra d'éviter de monopoliser une personne qui devra vous rappeler, insister et s'occuper de prévenir des équipes sur le terrain.



Source