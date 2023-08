Les smartphones sous Android vont bientôt inclure les appels d'urgence par satellite

En général, quand Apple sort une nouveauté sur ses iPhone, celle-ci est immédiatement reprise par un des concurrents (Xiaomi, Oppo, Samsung...), cependant tout le monde a bien été embêté quand Apple a annoncé le SOS d'urgence par satellite pour les iPhone 14. Cette fonctionnalité ne peut pas être copiée du jour au lendemain, car il faut une puce spécifique, une prise en charge par Android ainsi qu'un accord avec une entreprise qui possède des satellites. Une récente découverte montre que Google prévoit bientôt d'inclure les SOS par satellite au sein d'Android, ça devrait évoluer dans peu de temps sur la partie logicielle.

Le SOS par satellite, la nouvelle tendance du moment pour la sécurité

Avec les iPhone 14, Apple propose le SOS par satellite, une fonctionnalité révolutionnaire qui vous permet de contacter le centre d'urgence le plus proche de votre position même sans couverture réseau de votre opérateur mobile. Cette nouveauté qui est pour le moment gratuite a permis de sauver la vie de plusieurs utilisateurs d'iPhone 14 dans le monde, certains ont pu faire un signalement après un accident de voiture, après un problème pendant une randonnée... Les histoires commencent à être nombreuses et sont évidemment très bénéfiques pour l'image de la dernière gamme d'iPhone !



Cette fonctionnalité est très appréciée chez les concurrents d'Apple, si certaines entreprises pourraient facilement convenir d'un accord avec une r qui possède des satellites, il y a deux choses handicapantes : une prise en charge de l'OS (Android) et une puce permettant de réaliser les communications avec les satellites.

Du côté de la puce

Au niveau de la puce, les constructeurs de smartphones intéressés pourront bientôt obtenir la Snapdragon Satellite de Qualcomm, l'entreprise a présenté au cours du CES 2023 une messagerie bidirectionnelle via satellite suite à un accord avec satellite Iridium. En intégrant cette puce, les constructeurs de smartphones pourront proposer la prise en charge du SOS par satellite comme Apple !



Selon de récentes informations, cette nouvelle puce qui serait intégrée au Snapdragon 8 Gen 2 pourrait être prête dans les prochaines semaines ou mois. Il n'y a pas de date précise, mais on imagine que des géants comme Samsung sont déjà sur le dossier et observent de près l'évolution de la situation.

Du côté du logiciel

À la concurrence, tout le monde s'appuie sur Android, il est donc indispensable que Google réagisse et prenne en charge le SOS par satellite directement au cœur d'Android. Visiblement, le développement est en cours. Neïl Rahmouni sur Twitter est un habitué de l'inspection du code des applications Android, il a expliqué dans un récent tweet qu'il a fait une découverte pour le moins surprenante dans Google Messages. L'app mentionne un code indiquant la prise en charge des satellites, ce qui signifie que la fonctionnalité pourrait directement être intégrée dans Google Messages dans une future version d'Android.



(Twitter = X, tweet = post)