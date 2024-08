L'opérateur AT&T pourrait bientôt proposer des appels vocaux via satellite aux iPhone 5G

Depuis toujours, pour passer des appels, envoyer des SMS/MMS ou même utiliser de la data, nous devons passer par les antennes relais de notre opérateur. Cependant, les choses commencent progressivement à changer, depuis que les iPhone peuvent se connecter aux satellites, de nouvelles ambitions se dessinent chez les constructeurs de smartphones, mais aussi chez les opérateurs qui veulent étendre leur réseau mobile jusqu'à l'espace ! C'est le cas d'AT&T qui souhaite permettre à ses abonnés possédant un iPhone compatible 5G de passer des appels vocaux sans antenne à proximité.

Les appels vocaux via satellite, une idée qui titille l'opérateur américain AT&T

AT&T, l'un des principaux opérateurs aux États-Unis, envisage de révolutionner la connectivité mobile en permettant aux iPhone (à partir du modèle 12) de passer des appels vocaux et d'envoyer des SMS via satellite en utilisant la technologie 5G. Cette initiative vise à garantir une couverture réseau même dans les zones les plus reculées du pays. Depuis au moins six ans, AT&T travaille sur l'intégration du haut débit par satellite pour les smartphones. L'objectif est de compléter le réseau mobile existant au sol et d'assurer une connectivité ininterrompue, y compris dans les régions dépourvues de couverture traditionnelle.



Pour atteindre son objectif, AT&T a signé un "accord commercial définitif" avec la société de satellites AST SpaceMobile depuis 2018. L'extension du réseau 5G par des satellites promet de couvrir l'intégralité des États-Unis.

Cependant, la latence reste un défi majeur pour les appels et l'utilisation d'Internet par satellite, les conversations téléphoniques pourraient souffrir de décalages, ce qui nuirait à l'expérience utilisateur. Néanmoins, AT&T semble ne pas craindre ce phénomène et affirme qu'un service 5G complet via satellite, incluant les appels vocaux, sera bientôt disponible aux États-Unis pour les abonnés AT&T ainsi que les touristes qui profitent du roaming via le réseau de l'opérateur.



Apple a été le pionnier en proposant un service SOS d'urgence par satellite, mais celui-ci est limité aux messages texte et destiné uniquement aux situations d'urgence lorsque l'iPhone n'est pas connecté au réseau mobile de l'opérateur. Ce service utilise peu de données et est conçu pour des connexions courtes via Globalstar.



Si AT&T et AST SpaceMobile réussissent leur pari, ils pourraient réduire la nécessité du service SOS d'urgence par satellite d'Apple en offrant une solution plus complète et accessible aux utilisateurs d'iPhone résidant aux US. À l'été 2024, AT&T et AST SpaceMobile prévoient de lancer cinq satellites en orbite terrestre basse, ce qui va marquer une étape cruciale vers la réalisation de ce projet ambitieux.



Par ailleurs, Elon Musk et T-Mobile travaillent également depuis août 2022 sur un service de messagerie texte par satellite. Ce projet devrait utiliser des satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Starlink pour compléter le réseau cellulaire terrestre de T-Mobile, créant ainsi une couverture réseau plus étendue.



Pour l'instant en France, aucun opérateur n'a mentionné un projet similaire avec une entreprise qui possède plusieurs satellites en orbite. Il n'y a que les offres fixe qui proposent des connexions via satellite chez certains FAI, il n'est pas encore question de fournir des connexions via la 4G ou 5G en satellite pour les smartphones.



Source