Xavier Niel pourrait bientôt racheter l’un des plus gros opérateur en Ukraine

Après la France, l’Italie, la Suisse, Monaco et la Pologne, Xavier Niel pourrait bientôt laisser son empreinte dans l’univers des telecom en… Ukraine ! Face à la destruction massive des infrastructures dans les zones les plus touchés par la guerre, Turkcell détenteur de l’opérateur Lifecell cherche à vendre.

Xavier Niel pourrait bientôt investir dans un opérateur en Ukraine

Dans un mouvement stratégique sur le marché des télécommunications, Xavier Niel, via NJJ Capital, est sur le point de renforcer sa présence en Europe de l’Est, notamment en Ukraine. Turkcell, un géant des télécommunications basé en Turquie, envisage de réduire sa présence en Ukraine. Cette décision intervient alors que l’Ukraine, en proie à un conflit avec la Russie, s’efforce de reconstruire son secteur des télécommunications. NJJ Capital, dirigé par le PDG de Free, Xavier Niel, se positionne pour tirer parti de cette opportunité.



En décembre dernier, un accord a été conclu entre Turkcell et NJJ Capital pour le transfert de trois filiales ukrainiennes de Turkcell. Ces filiales incluent Lifecell, le troisième plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, Ukrtower, un fournisseur clé de pylônes et services d’infrastructure et Global Bilgi LLC, une entreprise spécialisée dans les services de support client et la gestion de centres d’appels.

Un accord déjà bien organisé

L’accord prévoit le transfert complet des actions, droits et obligations associés à ces trois entreprises. Cependant, les détails financiers de cette transaction n’ont pas été rendus publics. Malgré l’avancement de cet accord, Turkcell a exprimé des réserves, évoquant l’incertitude entourant la transaction. De plus, la finalisation de cet accord dépend de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires.



Si cet accord se concrétise, l’arrivée de NJJ Capital, avec son expérience et ses ressources, pourrait marquer un tournant dans la reconstruction et la modernisation de l’infrastructure de télécommunications en Ukraine.



