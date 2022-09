Starlink en France : 6 500 abonnés et le lancement d'une offre pour les entreprises

Véritable star dans les endroits où l'ADSL est au plus bas et où la Fibre est toujours absente, la connexion par satellite de Starlink a déjà conquis plusieurs milliers de Français qui ont décidé de faire confiance à l'entreprise d'Elon Musk. Que ça soit en France ou à l'international, Starlink a choisi de poursuivre la croissance de sa part de marché en s'intéressant désormais aux entreprises !

Starlink, ce n'est que le début d'une longue aventure

En débarquant en France, Starlink n'a eu qu'un objectif en tête : convaincre les abonnés de SFR, Bouygues Télécom, Orange et Free de rejoindre la grande famille Starlink. S'il est impossible d'argumenter auprès d'un utilisateur qui possède une fibre de 1 Gbit/s ou plus, cela devient nettement plus facile avec un abonné qui a une vieille connexion ADSL avec parfois moins de 2 Mbit/s en débit descendant.



À ces personnes, Starlink sort le tapis rouge avec un abonnement mensuel (plutôt raisonnable) à 50€/mois, des promesses de débits exceptionnels pour du streaming, des appels vidéo, des jeux en ligne, des téléchargements... Ainsi qu'un abonnement sans engagement accompagné d'un essai de 30 jours.

Pour le moment, le succès est mitigé en France, l'entreprise d'Elon Musk ne possède que 6 500 abonnés essentiellement répartis dans les milieux ruraux où les FAI ne proposent pas d'offres ADSL/FTTH ou 4G/5G avec des débits intéressants.

Toutefois, Starlink préfère regarder au niveau mondial plutôt que de se limiter à quelques pays qui affichent parfois des statistiques encore plus faibles qu'en France !



Quand on observe à l’échelle mondiale, Starlink compte 700 000 abonnés qui profitent de son offre pour particulier avec un débit descendant allant jusqu'à 200 Mbit/s et jusqu'à 20 Mbit/s en débit montant.

Pourquoi des chiffres aussi faibles ?

Starlink est disponible en France depuis un bon bout de temps, on peut se demander "pourquoi le nombre d'abonnés n'arrive pas à décoller ?", cela peut s'expliquer par le coût du matériel. Lors de l'ouverture de contrat, Starlink vous facture 480€ le matériel pour vous connecter aux satellites qui couvrent votre zone.



Sans surprise, cela refroidit rapidement les clients qui sont intéressés pour quitter leur FAI et rejoindre Starlink. De plus, cet investissement risque d'être de courte durée, car dès que la fibre s'installera, la personne n'aura plus vraiment d'intérêt de payer 50€ par mois chez Starlink pour une connexion moins performante.

Starlink n'abandonne pas et lance une offre pour les entreprises

Face à des particuliers réticents à rejoindre le mouvement, Starlink s'adresse maintenant aux entreprises. Selon une conférence de presse qui a eu lieu à Paris lundi dernier, une dirigeante de l'entreprise a affirmé que Starlink souhaite désormais se consacrer pleinement à une offre dédiée aux entreprises françaises.



La différence ? Ça commence par le débit, on retrouve sur cette offre un débit descendant pouvant aller jusqu'à 350 Mbit/s et un débit montant pouvant atteindre jusqu'à 200 Mbit/s. Cela conviendra à une petite ou moyenne entreprise, mais au-delà d'une centaine de salariés, cela risque de devenir extrêmement compliqué en fonction de l'activité.



Qui dit forfait pour les entreprises, dit des moyens financiers plus importants. Starlink l'a compris et se fait plaisir avec une facture mensuelle très élevée. Le coût de l'abonnement reviendra à 365€/mois et un coût de 2 375€ pour le matériel, ce qui est bien plus onéreux que l'offre réservée aux particuliers !