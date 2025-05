Ragnarok X: Next Generation s'offre un lancement mondial sur mobile

Gravity Game Hub s’apprête à lancer Ragnarok X: Next Generation (ROX), la suite officielle du mythique MMORPG Ragnarok Online, qui compte plus de 20 millions de joueurs à travers le monde. Prévu pour le 8 mai en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe occidentale et en Australie/Nouvelle-Zélande, ce joli titre en 3D est ouvert aux pré-inscriptions, offrant un pack Bouncy Poring aux joueurs qui précommandent.

Découvrez Ragnarok X: Next Generation

Avec ses graphismes modernisés, son gameplay stratégique et sa fidélité aux racines de la série, ROX promet une aventure épique, accessible à la fois aux vétérans et aux nouveaux aventuriers.

Destiné aux amateurs de Ragnarok Online, mais aussi de MMOs classiques, Ragnarok X: Next Generation a eu la bonne idée d'ajouter une touche contemporaine, inspirée par des jeux récents comme Genshin Impact. Alors que les fans retrouveront des lieux emblématiques comme Prontera et Geffen, ils découvriront un monde plus immersif que jamais grâce à des commandes optimisées et une compatibilité multiplateforme fluide. Le système de quêtes automatiques, idéal pour les joueurs occupés, permet de défier sans effort les monstres MVP légendaires et les boss de donjons, tout en préservant l’essence des aventures épiques de Midgard.



ROX se démarque du reste par son économie dynamique, entièrement pilotée par les joueurs. Les équipements puissants s’obtiennent via des butins équitables et des échanges entre joueurs, sans dépendre de paiements in-apps, contrairement aux jeux pay-to-win. Anticipez les tendances du marché, dominez la maison des ventes et prospérez dans une économie partagée où l’astuce prime sur l’argent. Que vous préfériez explorer des zones remplies d’histoires captivantes, participer à des raids PvE, affronter d’autres joueurs en arènes PvP ou rejoindre des guerres GvG avec votre guilde, ROX offre un monde vivant, riche en défis et en liens sociaux.



Les classes que vous connaissez — Épéiste, Mage, Archer, Acolyte, Voleur ou Marchand — passent à la vitesse supérieure via l’introduction de nouveaux métiers de 3e rang, ancrés dans une lore profonde. Personnalisez votre héros avec des combinaisons uniques d’équipements, de compétences et de stratégies, où la victoire repose sur des builds intelligents et une synergie d’équipe. En parallèle, les activités de vie comme la pêche, le jardinage, la cuisine ou l’élevage d’animaux permettent de produire potions, nourriture et équipements à vendre, offrant une véritable prospérité en jeu.

Un jeu à télécharger dès maintenant

Ragnarok X: Next Generation est gratuit avec des achats intégrés, disponible sur l’App Store et Google Play. Qui l'attendait de pied ferme depuis quatre ans ? Oui, le jeu est en soft-launch depuis 2021...

Télécharger le jeu Ragnarok X: Next Generation