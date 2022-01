Ragnarok: The Lost Memories : le jeu sortira le 13 janvier sur l'App Store

Si vous êtes un joueur mobile de longue date, vous devez certainement connaître le nom de Ragnarok Online, série de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Il faut savoir qu'un nouvel opus s'apprête à voir le jour très prochainement puisque Ragnarok: The Lost Memories débarquera sur l'App Store le 13 janvier.

Si le concept d'origine n'est pas oublié, celui-ci sera agrémenté d'une notion de combat de cartes, de decks et de héros. En voici le premier trailer :

Ragnarok: The Lost Memories prépare son arrivée avec des bonus

Pour ce nouveau Ragnarok: The Lost Memories, on découvrira l'histoire d'un garçon qui joue de façon obsessionnelle à un jeu vidéo jusqu'au jour où il se réveille pour découvrir qu'il est en fait coincé dans le monde fantastique de ce même jeu.



Il va ainsi devoir faire face à des créatures sans arme, et alors que sa cause semble perdue, un sorcier nommé Rina va venir le sauver. Le jeu "ramène toute la nostalgie et l'expérience de jeu classique du Ragnarok Online original" mais amène la subtilité des combats de cartes.



Le jeu comprendra également un énorme système d'équipement, une arène JcJ, des guildes, des quêtes quotidiennes, etc. Si Ragnarok: The Lost Memories vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà vous pré-enregistrer au Canada notamment et gagner des récompenses au lancement.

Télécharger le jeu Ragnarok: The Lost Memories