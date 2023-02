Le jeu d'aventure Lost Words: Beyond the Page s'affiche sur l'App Store

Le jeu d'aventure atmosphérique Lost Words: Beyond the Page s'est fait connaître sur PC et consoles, et il arrive désormais sur mobile via Plug In Digital. En attendant sa sortie prévue pour avril prochain, les précommandes sont ouvertes sur l'App Store et le Play Store. L'occasion de découvrir cette magnifique expérience.



Lost Words: Beyond the Page arrive sur mobile

Découvrez une aventure narrative à l’ambiance unique, au cours de laquelle vous explorerez des mondes en 2D alliés à des visuels 3D, et résolvez de nombreuses énigmes. Servez-vous des mots pour modifier le monde qui vous entoure dans ce jeu de plateforme au style totalement inédit et innovant.

Lost Words : Beyond the Page est un jeu d'aventure atmosphérique qui mêle brillamment des mécaniques 2D avec des décors en 3D, afin de résoudre des énigmes bien ficelées. L'histoire est écrite par Rhianna Pratchett, une référence dans le monde des jeux vidéos. La version iOS est gratuite au départ (deux chapitres), avec un seul achat in-app pour débloquer le reste du jeu (six chapitres).



Regardez la bande-annonce de Lost Words : Beyond the Page ci-dessous :



Bien que Lost Words : Beyond the Page devrait sortir le 11 avril. En attendant, vous pouvez précommander celui qui a reçu plusieurs prix depuis son lancement sur PC et consoles sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu Lost Words: Beyond the Page