Nouveau sur Crunchyroll : Lost Words, Tokyo Dark, Roto Force, Kawaii Kitchen et ConnecTank

Crunchyroll a enrichi sa bibliothèque de jeux mobiles avec cinq nouveaux titres pour iOS et Android, destinés aux fans des animes et autres mangas.



« ConnecTank » permet aux joueurs de gérer les livraisons dans un monde rempli de chars, « Kawaii Kitchen » propose un défi culinaire coloré avec plus de 100 recettes de hamburgers, tandis que « Lost Words: Beyond the Page » propose une aventure narrative avec des puzzles innovants basés sur les mots. Pour l'action, « Roto Force » propose du shoot dans des environnements dynamiques, et « Tokyo Dark » dévoile un mystère psychologique en point-and-click avec plusieurs fins.

Bien évidemment, si tous les jeux sont gratuits au téléchargement, il faut un abonnement à Crunchyroll. Un peu comme Netflix, vous avez droit aux vidéos et aux jeux.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Lost Words (Jeu, Aventure, , v1.0, 1,2 Go, iOS 12.0, Crunchyroll, LLC) "Lost Words: Beyond the Page" est une aventure narrative en 2D qui se déroule dans le journal intime de la jeune Izzy, où les mots ont des propriétés magiques dans le pays fantastique d'Estoria. Conçu par Rhianna Pratchett, le jeu présente un style artistique unique en aquarelle et un gameplay innovant où les joueurs utilisent des mots pour résoudre des énigmes et parcourir l'histoire. Un abonnement Crunchyroll Mega Fan ou Ultimate Fan est évidemment requis pour accéder à ce jeu, qui mélange plateforme et récit profondément personnel. Télécharger le jeu gratuit Lost Words

Tokyo Dark (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, , v1.0, 929 Mo, iOS 15.6, Crunchyroll, LLC) "Tokyo Dark" plonge le joueur dans une aventure psychologique où la détective Ito recherche son partenaire disparu, ce qui mène à un récit qui met sa santé mentale à l'épreuve et révèle de sombres secrets. Vos choix influencent l'état mental d'Ito via le système S.P.I.N., affectant les interactions des personnages et les actions disponibles, aboutissant à l'une des 13 fins possibles. Ce jeu combine l'exploration et la résolution d'énigmes des aventures point-and-click avec la profondeur narrative des romans visuels, dans le contexte d'un monde souterrain sinistre de Tokyo. Télécharger le jeu gratuit Tokyo Dark

Roto Force (Jeu, Action, , v1.0.1, 135 Mo, iOS 10.0, Crunchyroll, LLC) "Roto Force" est un jeu de tir dynamique en 2D à deux joysticks dans lequel vous parcourrez 9 environnements au design unique en tant que stagiaire de Roto Force. Débloquez 9 armes différentes pour relever des défis, dont environ 30 mini-boss et 10 combats de boss majeurs qui mettront à l'épreuve vos réflexes et votre stratégie. Le jeu offre des commandes simples, une bande-son dynamique et des options d'accessibilité comme le contrôle de la vitesse et l'immortalité, ce qui le rend adapté aux joueurs à la recherche d'une session rapide l'après-midi ou d'un défi plus long. Télécharger le jeu gratuit Roto Force

Kawaii Kitchen (Jeu, Simulation, , v1.0, 164 Mo, iOS 13.0, Crunchyroll, LLC) "Exotic Burgers" vous permet de vous mettre dans la peau d'un chef de hamburgers et de gérer votre boutique en concoctant plus de 100 hamburgers uniques à partir d'ingrédients exotiques du monde entier. Le jeu propose également un système basé sur la couleur pour mélanger des smoothies et des milkshakes, où vous débloquerez de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients au fur et à mesure de votre progression, ce qui rend le jeu frais et stimulant. Avec ses commandes simples en un clic, ses jolis graphismes kawaii et ses restaurants à thème allant de l'américain au chinois, c'est un jeu d'arcade addictif et familial qui est parfait pour les joueurs de tous âges. Télécharger le jeu gratuit Kawaii Kitchen