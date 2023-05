Lost Words: Beyond the Page est disponible sur mobile

Après la sortie de Peridot par Niantic hier soir, le nouveau jeu majeur de l'App Store s'appelle Lost Words : Beyond the Page. Il s'agit d'un jeu d'aventure original qui a été lancé sur PC et consoles il y a quelques années, et qui arrive maintenant sur mobile grâce à Plug In Digital. L'occasion de (re)découvrir un jeu intéressant à plus d'un titre.

Découvrez Lost Words: Beyond the Page

Dans ce jeu, vous explorerez un monde fantastique et manipulerez des mots réels pour résoudre des énigmes et débloquer des parties de l'histoire, le tout combiné à une aventure à défilement latéral plus traditionnelle où vous ferez un peu de plateforme et de résolution d'énigmes. S'il n'est pas aisé de retranscrire par écrit ce qui vous attend, la bande-annonce vidéo devrait être plus explicite :

Techniquement, Lost Words mêle des mécaniques 2D avec des décors en 3D, afin de résoudre des énigmes bien ficelées. L'histoire est signée Rhianna Pratchett, une référence dans le monde des jeux vidéos. La version iOS est gratuite au départ (deux chapitres), avec un seul achat in-app pour débloquer le reste du jeu (six chapitres).



Lost Words est vraiment un jeu magnifique qui a attiré les louanges des joueurs lors de son lancement sur d'autres plateformes, et il semble qu'il est parfaitement adapté à nos mobiles. Mieux, le titre a été complètement traduit en français, anglais, allemand, espagnol et italien, un point important pour ce genre de plus en plus représenté.



Si vous êtes déjà conquis, vous pouvez télécharger celui qui a reçu plusieurs prix depuis son lancement sur PC et consoles sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

