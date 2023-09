Motorsport Manager Mobile 4 s'affiche tout en 3D sur l'App Store !

Depuis près d'une décennie, la série Motorsport Manager de Playsport Games domine sa catégorie au sein des jeux mobiles, offrant une expérience de simulation de gestion de course inégalée. Après l'introduction de Motorsport Manager Online au printemps 2020, l'équipe revient avec le très attendu Motorsport Manager 4, le dernier opus de la franchise.

Motorsport Manager Mobile 4 arrive sur mobile

Motorsport Manager Mobile 4 élève le jeu de stratégie d'équipe de course à un tout nouveau niveau d'excitation et de contrôle. Lancez-vous dans un voyage exaltant en construisant votre propre équipe de sport automobile à partir de zéro, en ne laissant aucune décision non prise. C'est votre chance de façonner l'avenir des courses.

Si vous n'y avez jamais joué, les jeux Motorsport Manager permettent aux joueurs de constituer une équipe de pilotes de course et de se lancer à la conquête du championnat. Le jeu vous place aux commandes pour tous les aspects de la gestion de l'équipe, à l'exception des courses proprement dites, auxquelles vous ne pouvez que participer en tant que spectateur. Le succès de vos décisions managériales se déroule sous vos yeux sur le circuit, déterminant si vos choix en coulisses ont transformé vos pilotes en de redoutables compétiteurs. C'est le Football Manager de la F1.



Une critique de longue date de la série a été la représentation des voitures de course comme de simples points de couleur sur des circuits magnifiquement détaillés. Bien que cela ait légèrement nui à l'immersion, il s'agissait d'un détail par rapport aux possibilités offertes par MM. Cependant, les fans souhaitaient une expérience plus réaliste avec de vraies voitures plutôt que des points abstraits. Motorsport Manager Online a partiellement répondu à cette attente en introduisant des véhicules en 3D, mais cela n'a pas permis de satisfaire pleinement les attentes des fans inconditionnels. La réponse à leurs attentes est enfin arrivée avec Motorsport Manager 4, qui propose des véhicules en 3D entièrement rendus, ce qui constitue une étape importante pour la franchise.

Néanmoins, Motorsport Manager 4 offre bien plus qu'une modélisation fidèles des bolides. Il introduit un système de gestion des véhicules revu et corrigé, permettant aux joueurs de personnaliser leurs voitures comme jamais auparavant. Le jeu comprend également de nouveaux types de courses, comme les courses de vitesse et les séances d'entraînement, qui apportent une profondeur supplémentaire. Les circuits ont été mis à jour pour intégrer des variables et des climats uniques, garantissant que chaque course présente un défi distinct.



L'ajout du système de QG permet aux joueurs de développer et d'améliorer leur quartier général de course en 3D, améliorant ainsi la profondeur de la stratégie. N'oublions pas non plus les stratégies de ravitaillement introduites pour aider à maximiser chaque arrêt au stand, ajoutant une autre couche de jeu tactique. La collaboration avec différentes entreprises permet aux joueurs de débloquer des technologies de pointe et des récompenses financières. Des stratèges de course professionnels peuvent être engagés pour améliorer les performances des pilotes et des véhicules pendant les courses.



Motorsport Manager 4 sortira le 14 septembre, et les joueurs peuvent d'ores et déjà le précommander sur l'App Store iOS ou se préinscrire sur le Google Play Store pour Android, en attendant avec impatience son lancement la semaine prochaine. Le prix demandé est de 7,99 euros, sans traduction française pour la première version.

Télécharger le jeu Motorsport Manager Mobile 4