Nouvelle interview pour Tim Cook : appels d'urgence par satellite, Twitter et son avenir

Tim Cook a récemment pris la parole auprès d'un média américain. L'occasion de l'écouter parler de divers sujets comme le nouveau système d'appels SOS via satellite sur iPhone 14, des embauches, de Twitter ou encore de sa vie future.

Tim Cook s'exprime

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a livré une petite interview au média américain CBS Mornings. Une interview flash dans laquelle il a évoqué la nouvelle fonctionnalité Emergency SOS sur les iPhone 14, les emplois chez Apple, mais également l'avenir de Twitter et son avenir à lui.



Rien que pour son expérience personnelle, Cook estime que cette nouvelle méthode du SOS d'urgence par satellite est révolutionnaire. Comme expliqué à de nombreuses reprises depuis le mois de septembre, les randonneurs et autres aventuriers pourront se sentir plus en sécurité avec un iPhone 14 dans le sac à dos. La fonction SOS d'urgence par satellite arrive en France le mois prochain.

Je suis un randonneur, et je suis donc souvent dans des endroits où il n'y a pas de service, et vous ne voulez pas qu'il y ait des poteaux (pour la connexion i là-bas non plus. Mais maintenant, avoir la capacité de contacter en cas d'urgence est énorme.



Vous savez, si vous allez dans les parcs nationaux, ils ne sont en grande partie pas couverts par le service cellulaire, et cela arrive donc aux gens tout le temps, et c'est tellement agréable de pouvoir parler à un satellite à des centaines de kilomètres de là voyageant à 15 000 miles à l'heure.

Pour ce qui est des embauches et de la création d'emplois au sein d'Apple, il affirme que le géant américain est toujours à la recherche de nouvelles personnes, mais qu'il a quand même fallu cibler les secteurs prioritaires. Autrement dit, il y a bien plusieurs domaines dans lesquels le recrutement est en stand-by.



Au sujet de Twitter, c'est clair et net. Tant que la nouvelle direction sous Elon Musk garde le contrôle sur la modération du réseau social, l'application pourra continuer d'être présente sur l'App Store et donc sur les produits Apple.



D'ailleurs, en parlant de tranquillité et de sécurité des utilisateurs, Tim a réaffirmé l'identité de la marque qui souhaite prendre un maximum de décisions sans avoir besoin de piocher dans nos données personnelles.

Nous croyons qu'il faut obtenir le niveau minimum d'information dont nous avons besoin pour fournir un service à quelqu'un.

En conclusion, Tim Cook a esquivé le sujet sur son avenir et en a profité pour envoyer un message d'amour à sa société et à ses employés. Comme indiqué en fin d'interview, "difficile d'imaginer la vie sans Apple...". Une phrase forte qui pourrait presque être un slogan.