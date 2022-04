L’Apple Watch 8 aurait une connexion satellite pour les appels d’urgence

L'année dernière, tout le monde annonçait que l'iPhone 13 serait doté d'une connectivité satellite notamment pour permettre de communiquer depuis des endroits reculés en cas d’urgence. Bien que cet iPhone n'ait finalement pas reçu cette fonction, la rumeur veut que le prochain iPhone 14 en soit doté.



Maintenant, selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine Apple Watch 8 pourrait également être équipée de cette technologie supplémentaire conférant la possibilité d'appeler et d'envoyer un SMS en toutes circonstances.

Une rumeur sur la connectivité de l’Apple Watch 8

Dans sa lettre d'information "Power On", le journaliste affirme que l'Apple Watch est également destinée à recevoir cette fonctionnalité, bien que M. Gurman pense que le calendrier d'Apple pourrait être cette année ou 2023, soit l’Apple Watch Series 8, soit l’Apple Watch Series 9. Selon le journaliste, le partenaire d’Apple, Globalstar, aurait commandé de nombreux satellites en début d’année.

Que ce soit sur l'iPhone ou sur l'Apple Watch, cette technologie offrirait une alternative au Garmin inReach Explorer et au SPOT, des communicateurs par satellite portables aux caractéristiques similaires.



Des signes récents indiquent qu'Apple et son partenaire satellite apparent Globalstar Inc. pourraient se rapprocher du lancement d'une telle fonctionnalité. En février, Globalstar a déclaré avoir conclu un accord pour l'achat de 17 nouveaux satellites afin d'alimenter des "services satellitaires continus" pour un client "potentiel" - et non nommé - qui lui a versé des centaines de millions de dollars.

En attendant une confirmation, il faut rappeler que les rumeurs indiquent qu'Apple pourrait commercialiser trois nouvelles Apple Watch cette année - le modèle régulier, une nouvelle SE et une toute nouvelle montre destinée aux sports extrêmes (une Apple Watch 8 renforcée). La première et la dernière serait équipée du module satellite.



L'année dernière, Gurman avait déjà émis des doutes quant au lancement de la communication par satellite avec l'iPhone 13 en disant que le matériel n'était pas encore prêt. Reste à savoir si cette année sera la bonne et quels marchés en profiteront. La France ne devrait pas en faire partie.