iOS 16.1 corrigera le problème de GPS sur les iPhone 14 Pro

Depuis leurs disponibilités, les iPhone 14 Pro cumulent les problèmes, une situation qu'essaie de résoudre Apple via les mises à jour logicielles à venir. Pour ceux qui avaient remarqué que les iPhone 14 Pro ne communiquaient pas une localisation précise sur Apple Plans ou les autres applications qui vous géolocalisent, bonne nouvelle ça va être réglé avec iOS 16.1 !

Une anomalie qui disparait dans la deuxième bêta d'iOS 16.1

Vous avez peut-être observé avec votre iPhone 14 Pro ou Pro Max que l'application de VTC que vous utilisez était incapable de connaître précisément l'emplacement où vous êtes ?

Vous avez peut-être aussi remarqué que l'application qui vous livre vos repas vous a trouvé à une adresse différente de celle où vous habitez ?



Rassurez-vous, toutes les applications ne se sont pas mises à dysfonctionner en même temps, la raison de cette défaillance vient de votre iPhone directement, du moins... de son logiciel !

Apple a détecté une anomalie entre les iPhone 14 Pro et iOS 16, beaucoup des nouveaux iPhone ne sont plus capables de révéler leur position géographique exacte, ce qui peut s'avérer gênant pour les applications qui utilisent votre position afin de vous proposer un service.

Ce souci de précision de la géolocalisation n'arrive plus avec iOS 16.1 bêta 2, le problème a été résolu par les développeurs d'Apple.

Dès que vous aurez installé la version finale d'iOS 16.1, votre géolocalisation reviendra à la normale et vous n'aurez plus besoin d'éditer à chaque fois l'adresse où vous êtes en ce moment sur des applications du type Uber, Bolt...



Le GPS à double fréquence est pris en charge sur les deux variantes de l'iPhone 14 Pro, tout comme sur l'Apple Watch Ultra. Cela implique que les iPhone sont capables de recevoir les signaux GPS diffusés à la fois sur l'ancienne fréquence L1 et sur la fréquence L5, plus puissante. En associant les deux signaux, on peut augmenter la précision des applications cartographiques et autres apps de géolocalisation.



Au cours du quatrième trimestre de 2022, Apple proposera la mise à jour iOS 16.1 à ses utilisateurs, ce sera la prochaine "grosse" mise à jour depuis la disponibilité d'iOS 16.

Sur cette version logicielle, on retrouvera plusieurs correctifs destinés en particulier aux iPhone 14 (qui n'ont pas été épargnés par les bugs depuis le lancement), mais aussi plusieurs nouveautés qui auraient normalement dû sortir avec la première version d'iOS 16. On pense par exemple à la prise en charge des accessoires Matter dans l'app Maison, à la nouvelle fonctionnalité de recharge de l'iPhone pendant l'injection d'énergie propre sur votre réseau électrique, à Fitness+ qui n'aura plus besoin d'Apple Watch ou encore à l'arrivée de la fonctionnalité Live Activities sur l'écran de verrouillage de votre iPhone !