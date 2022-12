La détection des accidents sur les iPhone 14 pose un véritable problème

Avec sa gamme iPhone 14, Apple propose aux utilisateurs une précieuse aide en cas d'accident de voiture, l'iPhone est capable de détecter et d'appeler les secours sans interaction du client. Le problème, c'est que les faux appels aux services d'urgence se multiplient à cause de mauvaises détections !

Apple va devoir agir rapidement

Aux États-Unis et dans le reste du monde, un certain énervement commence à apparaître dans les centres d'appel qui traitent les urgences (112, 18, 911...). Une multitude d'appels où personne ne répond s'accumule et ils proviennent tous d'une même source : de l'iPhone 14. En effet, les derniers iPhone ont la capacité d'appeler les secours en cas d'accident de voiture, si cela était à la base une idée bienveillante de la part d'Apple, c'est devenu la cause première des appels "accidentels" en ce moment dans les services d'urgence.



En novembre, Apple a réalisé des modifications dans une mise à jour d'iOS 16, ce firmware qui avait pour objectif de rendre "moins sensible" et plus "exigeant" la détection des accidents ne semble pas vraiment changer la donne puisque les services d'urgences continuent à recevoir des appels accidentels. C'est le cas quand un possesseur d'un des iPhone 14 fait des sports extrêmes ou une montagne russe dans un parc d'attractions.

Le Colorado Sun, une source d'information locale, a affirmé cette semaine que les iPhone 14 des skieurs appelaient plus fréquemment les centres de secours après que leur iPhone 14 et les modèles plus récents d'Apple Watch aient confondu les chutes de ski avec des accidents de voiture.

Le week-end dernier, les centres 911 du comté de Summit ont reçu 71 notifications automatiques d'accidents provenant des iPhone et des montres Apple des skieurs des quatre domaines skiables du comté. Aucune d'entre elles n'impliquait une urgence.



Les centres des comtés de Grand, Eagle, Pitkin, Routt et Summit, où se trouvent 12 domaines skiables très fréquentés, reçoivent un nombre record d'appels automatisés provenant des téléphones et montres Apple des skieurs, ce qui mobilise les ressources d'intervention d'urgence. Lorsqu'un appel au 911 est reçu, chaque appel est traité dans l'ordre où il arrive, de sorte qu'un appel automatisé provenant du téléphone d'un skieur pourrait retarder l'intervention d'un appelant du 911 ayant une véritable urgence.

Quotidiennement, les centres d'urgence aux États-Unis peuvent recevoir 15 à 20 appels venant des iPhone 14 ou des Apple Watch capables de détecter les accidents de voiture. Les centres concernés sont en général ceux qui s'occupent des secteurs où il y a des stations de ski ou des parcs d'attractions.



Le comté de Summit attendait impatiemment qu'Apple apporte une mise à jour corrective visant à réduire, voire faire disparaître complètement, ces appels accidentels. Malheureusement, les conseillers du centre d'urgence ont tous assuré qu'il n'y avait pas de différence de l'avant/après mise à jour !



Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que ces faux appels font perdre du temps aux services d'urgence puisqu'il faut recontacter les personnes, patienter que l’individu comprenne que son iPhone ou son Apple Watch vient d'appeler les secours... Dans le pire des cas, une équipe peut même être dépêchée sur place si la personne ne prête pas attention à son iPhone ou Apple Watch sur une longue durée.

Tout ce temps perdu est évidemment du temps en moins pour ceux qui ont vraiment besoin d'assistance !