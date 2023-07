La détection des accidents de l'iPhone 14 a sauvé la vie d'une femme dans l'Oregon

Avec sa gamme iPhone 14, Apple a intégré une fonctionnalité capable de détecter quand vous avez un accident de voiture. Dès que la détection a lieu, votre iPhone vous demande immédiatement si tout va bien, si vous ne lui répondez pas après plusieurs alertes audio, celui-ci appelle les secours et très souvent... C'est un succès !

Encore une histoire incroyable

La technologie avancée de l'iPhone 14 a été déterminante pour sauver la vie d'une femme en Oregon après un effroyable accident de voiture. Ashley, une résidente de Vernonia, a survécu à un accident de voiture grâce à une alerte d'accident automatique générée par son iPhone. L'accident a eu lieu le soir du 28 juillet 2023, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, Ashley a plongé dans une partie profonde d'une colline et a perdu connaissance. Incapable d'appeler à l'aide, c'est son iPhone 14 qui s'est occupé de tout.



L'iPhone 14 d'Ashley a instantanément envoyé une alerte aux services d'urgence, le Columbia 911 Communications District a reçu un signal indiquant un "accident de véhicule, blessure inconnue". C'était la première fois que le service d'urgence de Vernonia recevait une telle alerte automatisée, toute l'équipe dans le centre d'urgence a été surprise de cette alerte, mais l'a tout de suite prise en sérieuse.

Grâce à l'alerte de l'iPhone 14 d'Ashley, le Vernonia Rural Fire Protection District et le Metro West Ambulance Hillsborough ont pu localiser le véhicule en seulement quelques minutes. Une fois détecté, ils l'ont trouvé dans une zone difficilement accessible et dangereuse. Sans l'aide précieuse de cette technologie, Ashley aurait pu rester dans cet état pendant des heures, voire des jours, sans secours.



Bien qu'Ashley ait été blessée lors de l'accident, elle est maintenant sur la voie de la guérison, les secours arrivés à temps ont pu l'extraire de la voiture accidentée et la transporter à l'hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires.



L'histoire d'Ashley met en lumière le potentiel de la technologie d'Apple pour aider à protéger et sauver des vies. La détection des accidents de l'iPhone 14 n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont la technologie peut être un véritable atout pour la sécurité humaine.



Source