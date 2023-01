Détection d'accidents : quand l'iPhone 14 sauve des vies en Australie

Cinq jeunes personnes ont eu un grave accident de la route dimanche matin en Australie. Heureusement, l'une d'entre elles possédait un iPhone 14 qui s'est chargé de contacter les secours lorsqu'il a compris que son propriétaire avait eu un accident.

iPhone 14 : le seul iPhone au monde à pouvoir détecter les accidents

Nouvelle histoire autour de l'iPhone 14 et de sa fonction de détection d'accidents. Dimanche dernier au petit matin, en Tasmanie (Australie), un véhicule équipé d'une remorque pour cheval a fini sa course dans les arbres sur le bord de la route.



Vous le voyez venir, l'iPhone 14 de l'un des passagers s'est chargé de contacter les secours au plus vite. Les policiers et ambulanciers ont pu se rendre rapidement sur le lieu de l'accident. On parle de moins de dix minutes entre l'accident et la prise en charge des blessés.

Les cinq personnes présentes à bord, âgées de 14 à 20 ans, ont été transportées à l'hôpital. Elles étaient toutes inconscientes au moment de l'intervention des secours, ce qui signifie que l'iPhone a fait son travail tout seul sans l'aide d'un être humain.



Néanmoins, Apple va devoir améliorer son système au plus vite. S'il est vrai que de nombreuses personnes sont encore en vie grâce à leur iPhone 14, la fonction est encore trop imparfaite. Il y a un mois, on apprenait que depuis la sortie du dernier iPhone, les faux appels aux services d'urgence se sont grandement multipliés, la faute à une détection capricieuse.