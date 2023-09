La détection des accidents de l’Apple Watch sauve la vie d’un automobiliste dans le Wisconsin

Dans la dernière génération d’Apple Watch et d’iPhone, vous retrouvez une fonctionnalité fantastique : la détection des accidents. Votre appareil devient capable d’alerter les secours et un proche quand vous êtes victime d’un accident de voiture. Cette fonctionnalité digne d’un ange gardien personnel fait encore parler d’elle aux États-Unis !

« Cette personne n’aurait pas survécu sans l’alerte émise par l’Apple Watch »

Les innovations technologiques actuelles sont constamment en évolution, avec pour objectif d’améliorer et de préserver nos vies. Un exemple simple avec l’Apple Watch Series 8 et les iPhone 14, des appareils équipés de capteurs tels que des gyroscopes et des accéléromètres qui peuvent identifier un accident potentiel. Si le conducteur ne réagit pas après une collision détectée, l’Apple Watch ou l’iPhone peuvent automatiquement alerter les services d’urgence, un mécanisme qui a récemment prouvé son importance dans le comté de Racine au Wisconsin.



Selon les services d’urgence du comté de Racine, une conductrice a été sauvée d’un accident mortel grâce à son Apple Watch. Les urgences sont souvent alertées d’accidents de voiture par l’Apple Watch et l’iPhone 14, ce qui a parfois permis de sauver des vies. Les secouristes du comté de Racine, Wisconsin, ont reçu leur première alerte de ce type via une Apple Watch.

Ronald Molnar, responsable des services d’incendie et de secours de Kansasville, a affirmé que sans l’Apple Watch, une conductrice impliquée dans un accident survenu à Douvres, le 31 août 2023, n’aurait probablement pas survécu. L’accident s’est produit lorsque la voiture de la conductrice s’est renversée et a quitté la route, ce qui aurait pu rendre difficile sa localisation pendant un certain temps.



Heureusement, l’alerte automatique de l’Apple Watch a permis aux services d’urgence d’intervenir rapidement. La conductrice de 31 ans, inconsciente et grièvement blessée, a été évacuée par hélicoptère à l’hôpital Froedtert. L’accident, qui n’impliquait aucun autre véhicule et serait dû à une distraction du conducteur (probablement un petit coup d’œil sur l’iPhone au volant), fait actuellement l’objet d’une enquête de l’équipe d’assistance aux accidents majeurs du comté de Racine.



Source