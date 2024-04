Une Apple Watch sauve une femme victime d’un empoisonnement au monoxyde de carbone

Depuis le premier jour de sa commercialisation, l’Apple Watch a sauvé la vie de nombreuses personnes. La célèbre montre connectée est capable d’intervenir en cas d’un rythme cardiaque irrégulier, d’une chute brutale, d’un accident de voiture… Une utilisatrice aux États-Unis a pu appeler les urgences via son Apple Watch dans une situation très critique. En l’espace de quelques secondes, l’Apple Watch a joué un rôle crucial.

Encore une magnifique histoire

Dans une situation terrifiante où chaque seconde comptait, Natalie Nasatka, une étudiante vivant dans le Delaware aux États-Unis, a démontré l’importance cruciale de la technologie dans les situations d’urgence qui peuvent survenir quand on s’y attend le moins. Victime d’un empoisonnement au monoxyde de carbone, Nasatka a eu recours à son Apple Watch pour sauver sa vie.



Les symptômes de Nasatka étaient alarmants : une fatigue très intense et des vertiges qui l’empêchaient de se déplacer à son domicile, des signes classiques d’une intoxication au monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore mais mortel. Dans un état de faiblesse, elle a eu l’esprit clair pour activer la fonction d’appel d’urgence SOS sur son Apple Watch. Ce geste rapide a alerté les secours, qui ont immédiatement réagi à l’appel avec une grande efficacité et rapidité.

L’intervention des pompiers a été cruciale. Ils ont découvert que la concentration de monoxyde de carbone dans l’environnement de Nasatka atteignait 80 parties par million (ppm), un niveau extrêmement dangereux pour tout être vivant. Heureusement, grâce à leur action rapide, Nasatka a été sauvée de justesse.



Le sauvetage a été un moment d’émotion intense pour Nasatka, qui a été submergée par des sentiments forts et un désir ardent de survie. Elle a déclaré dans le rapport :



Quand j'ai entendu les pompiers crier "service d'incendie et qu'ils m'ont sorti du lit, j'ai juste commencé à pleurer et à dire « Je veux vivre. Je veux vivre »

La cause suspectée de cette situation potentiellement mortelle était un appareil de chauffage défectueux dans son logement, qui, tragiquement, n’était pas équipé d’un détecteur de monoxyde de carbone.



Cette nouvelle expérience relayée par CBS met en lumière la fonctionnalité vitale « SOS d’urgence » de l’Apple Watch. En maintenant enfoncé le bouton latéral pendant 5 secondes, les utilisateurs peuvent automatiquement contacter les services d’urgence. De plus, la fonction SOS d’urgence de la montre prévient également les contacts d’urgence enregistrés, assurant ainsi une réponse rapide et efficace en cas de besoin.



L’histoire de Nasatka est un puissant rappel de l’importance de la technologie dans notre vie quotidienne, non seulement comme outil de commodité, mais aussi comme un potentiel sauveur de vie. Elle rappelle également la nécessité d’avoir des détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les logements, une mesure simple qui pourrait prévenir de nombreuses tragédies.