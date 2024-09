Aux États-Unis, l’ECG de l’Apple Watch sauve une femme enceinte

On ne compte plus les belles histoires qui ont eu lieu grâce aux fonctionnalités santé de l’Apple Watch, elles sont de plus en plus nombreuses et sauvent parfois des personnes dans des situations très critiques. L’une des dernières histoires nous vient de San Diego aux États-Unis, une femme enceinte a reçu une alerte de son Apple Watch qui l’a averti d’un problème grave qui a été détecté !

Elle avait un doute d’un problème cardiaque, l’Apple Watch lui confirme que quelque chose ne va pas

L’Apple Watch est bien plus qu’une simple montre connectée, depuis l’introduction de la fonction électrocardiogramme (ECG) sur la Series 4, de nombreuses vies à travers le monde ont été impactées de manière positive. Même si elle ne remplace pas les appareils médicaux professionnels que l’on trouve dans les hôpitaux, l’Apple Watch a l’avantage de surveiller l’activité cardiaque en toute discrétion, tout au long de la journée et d’alerter en cas de données anormales. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile pour repérer des tendances inhabituelles qui pourraient passer inaperçues autrement.



C’est justement ce qui a sauvé la vie de Rachel Manalo, une américaine enceinte de 18 semaines qui réside à San Diego. Durant plusieurs semaines, Rachel a ressenti des battements cardiaques anormaux sans comprendre leur origine. Inquiète mais hésitante à consulter un médecin, elle a pris la décision d’utiliser la fonction ECG de son Apple Watch pour surveiller son cœur.

Cette initiative a changé le cours des événements, l’Apple Watch a rapidement détecté un problème. Avec une fréquence cardiaque de 150 battements par minute pendant plus de 40 minutes alors qu’elle était au repos, la montre lui a signalé un résultat « non concluant » et lui a conseillé de consulter un médecin en urgence. Ce niveau de fréquence cardiaque est normal lors d’un effort physique très intense, mais inhabituel et particulièrement grave pour une personne au repos.



Rachel a suivi les recommandations de l’Apple Watch et s’est rendue chez son médecin pour un examen approfondi. Après analyse, les médecins ont diagnostiqué une tachycardie ventriculaire, un trouble cardiaque grave où la partie inférieure du cœur bat anormalement vite, empêchant une oxygénation correcte du sang. Ce type de problème, s’il n’est pas traité, peut mener à un infarctus.



Le Dr Nguyen, qui a pris en charge Rachel, a indiqué auprès d’ABC News que sans l’alerte de l’Apple Watch, Rachel n’aurait probablement pas pris conscience de la gravité de ses symptômes, pensant que cela faisait partie des inconforts habituels de la grossesse. Grâce à cette alerte, elle a pu recevoir un traitement qui a permis de stabiliser son état et d’assurer la sécurité de sa grossesse.



L’histoire de Rachel Manalo prouve encore une fois l’utilité et l’impact des technologies santé de l’Apple Watch. Si la montre connectée ne prétend pas remplacer les appareils médicaux spécialisés, elle fournit une surveillance continue et accessible qui peut faire la différence.