Le surveillance du rythme cardiaque de l'Apple Watch sauve la vie d'une femme enceinte

Les belles histoires autour de l'Apple Watch sont nombreuses depuis plusieurs années. Grâce à la détection de chute, la détection des accidents de voiture et la surveillance du rythme cardiaque, l'Apple Watch est souvent considéré comme un ange gardien qu'on a à son poignet au quotidien. Un nouveau témoignage qui nous vient tout droit des États-Unis a fait beaucoup de bruit.

L'Apple Watch joue un rôle majeur à l'approche d'un accouchement

À la télévision américaine, la chaîne d'info en continu CBS News a diffusé hier après-midi un reportage sur l'incroyable aventure de Jesse Kelly qui affirme que son Apple Watch lui a sauvé la vie et celle de son bébé qui était sur le point de naître.

Kelly explique qu'à seulement quelques semaines de son accouchement, son Apple Watch n'a cessé de l'avertir heure après heure d'un rythme cardiaque trop élevé. Elle a reçu plusieurs notifications indiquant que les battements de son cœur étaient trop importants alors qu'elle ne faisait pas d'activité physique.



Lors de la première alerte, Jesse Kelly n'a pas vraiment prêté attention, elle pensait qu'il s'agissait d'une erreur de la montre dans les analyses régulières qui sont réalisées plusieurs fois par heure. Cependant, dès la deuxième notification puis la troisième, l'utilisatrice de l'Apple Watch a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.

Jesse Kelly décide alors de se rendre à l'hôpital, elle s'inquiète pour sa santé, mais aussi pour celle de son bébé qui n'est pas encore né. Après plusieurs examens et consultations avec des médecins, Kelly apprend qu'elle a subi une perte de sang due à un décollement du placenta. Lorsque le placenta se détache partiellement ou totalement de l'utérus avant l'accouchement, il se produit un décollement placentaire. Outre le danger d'hémorragie pour la mère, il peut également réduire ou même obstruer le flux d'oxygène vers le bébé. Quelques heures après cette effroyable découverte, les médecins ont fait en sorte que Jesse Kelly accouche le plus rapidement possible afin que la situation n'empire pas.



Dans le reportage, Kelly explique avoir été surprise que l'Apple Watch réussisse à détecter un problème cardiaque qui était en lien direct avec la perte de sang et le décollement du placenta. La cliente Apple a affirmé qu'il ne fallait pas considérer cette montre comme un simple gadget permettant de recevoir des SMS ou de consulter ses notifications. Désormais, à ses yeux, l'Apple Watch représente bien plus, elle assure qu'il faut y prêter attention et surtout écouter son corps quand quelque chose ne va pas du jour au lendemain.