En plein sommeil, son Apple Watch l'alerte sur un rythme cardiaque anormalement élevé

L'une des forces de l'Apple Watch, c'est sans aucun doute ses fonctionnalités santé. La célèbre montre connectée d'Apple est capable de surveiller le taux d'oxygène dans votre sang, de prévenir un tiers en cas de chute ou d'accident et même d’observer votre rythme cardiaque. Toute cette "magie" se réalise quand l'Apple Watch est allumé et se trouve à votre poignet. Dans une récente expérience qui nous vient des États-Unis, une femme affirme avoir été sauvée par son Apple Watch !

Encore un sauvetage grâce à

l'Apple Watch ?

Depuis qu'Apple s'est investi dans les fonctionnalités santé sur l'Apple Watch, les histoires de personnes aux problèmes cardiaques détectés par l'Apple Watch ne cessent de s'accumuler aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Une récente histoire vient de surgir à Cincinnati aux États-Unis, une femme de 29 ans nommée Kimmie Watkins a assuré au média local 12 que son Apple Watch lui a probablement sauvé la vie !



Après une longue journée de travail, Kimmie Watkins était particulièrement fatigué, la jeune femme s'est dit que cet épuisement était peut-être lié à un manque de sommeil ou à une journée un peu trop intense. Watkins ne va pas se soucier de son état de fatigue, mais elle va quand même prendre l'initiative de faire une petite sieste avant d'aller dîner.

Avant d'aller faire une sieste, Watkins va recharger son Apple Watch afin de la garder sur son poignet pendant son sommeil. La jeune femme fait probablement partie des utilisateurs d'Apple Watch qui se réveillent plus facilement avec des vibrations au poignet plutôt qu'une alarme à désactiver sur son iPhone.



Alors qu'elle était en train de dormir, l'Apple Watch de la femme de 29 ans va se mettre à sonner... Ce n'est pas le réveil, mais une alerte qui indique que le rythme cardiaque analysé est trop élevé, ce qui pourrait révéler un problème cardiaque.



Prenant au sérieux cette notification, la propriétaire de l'Apple Watch va se rapprocher d'un cardiologue afin d'en apprendre un peu plus sur cette notification qui annonçait une fréquence cardiaque de 178 BPM au repos. Après une série d'examens, le médecin constate que sa patiente a bien un problème, il diagnostique à Kimmie Watkins une embolie pulmonaire en selle.



Pour entrer plus dans les détails, il s'agit d'un problème grave qui affecte le système cardiovasculaire. Il se produit lorsqu'un caillot de sang se détache et voyage jusqu'aux artères des poumons. Ce caillot bloque l'artère principale des poumons, ce qui peut entraîner une diminution du flux sanguin vers le cœur et les poumons.