Premier couac pour la détection d'accidents de l'Apple Watch ?

Le Wall Street Journal a fait sa propre série de tests pour avoir un avis complet sur la nouvelle fonction de détection d'accidents de l'iPhone et de l'Apple Watch. Un avis finalement mitigé étant donné qu'il y a certaines situations ou l'appel d'urgence n'arrive jamais, alors qu'il devrait.

Une explication logique, mais délicate au vu du contexte

Depuis maintenant deux semaines, de nombreux utilisateurs partagent leur expérience avec la nouvelle fonctionnalité d'Apple, baptisée "détection d'accidents". Un système actif dans l'iPhone, mais également dans l'Apple Watch.



Si la plupart des tests aperçus montrent que cela fonctionne plutôt bien, celui publié par le Wall Street Journal va un peu à contre-sens. À l'occasion d'une série de tests, le WSJ démontre qu'il y a plusieurs cas dans lesquels la fonction d'urgence ne se déclenche pas du tout.



Dans la vidéo publiée ci-dessous, le journal explique, preuve à l'appui, qu'il y a plusieurs situations considérées comme des accidents au cours desquelles l'iPhone 14 Pro Max et l'Apple Watch Ultra ne déclenchent pas l'appel automatique des services d'urgence.

Concrètement, cela semble uniquement fonctionner lorsque l'appareil est dans le véhicule en mouvement et non dans celui qui est immobilisé. Pour prendre un exemple, si vous êtes dans votre voiture, garé sur un parking et qu'une personne vous fonce dedans, il se pourrait que la détection d'accidents ne s'enclenche pas.



En revanche, si vous êtes dans l'autre véhicule, celui qui crée l'accident, il ne devrait pas y avoir de souci. Un premier avis mitigé qui démontre que la technologie en question a encore des progrès à faire.



Néanmoins, rappelons tout de même que de nombreux tests disponibles sur internet prouvent que la détection d'accidents d'Apple devrait permettre de sauver des vies dans les mois et années à venir, même si elle n'est pas parfaite.



Apple a répondu à ces images en expliquant que le fait que le véhicule dans lequel l'iPhone est placé ne soit pas en mouvement ne permet pas de faire comprendre au smartphone qu'il est dans un véhicule. Par conséquence, il ne peut donc pas se mettre en alerte et activer la détection d'accidents.