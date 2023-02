La détection des accidents de l'Apple Watch conduit les secours vers un accident en Allemagne

L'Apple Watch est un produit formidable pour vous accompagner quotidiennement dans vos pratiques sportives ou pour rester connecté à votre iPhone. Cependant, l'Apple Watch réalise aussi des prouesses... pour vous sauver la vie. En effet, en plus de la détection de chute ou encore de la surveillance de votre rythme cardiaque, la célèbre montre connectée est également capable d'alerte les secours après la détection d'un accident de voiture !

Un sauvetage impressionnant

D'après un article de Mittelbayerische Zeitung, l'Apple Watch a joué un rôle majeur dans le sauvetage de trois personnes qui ont été victimes d'un accident de voiture. Les faits se sont déroulés dans la matinée du lundi 13 février, alors qu'une voiture conduisait sur la Bundesautobahn 20 en Allemagne, celle-ci quitte brusquement la route et se retrouve catapultée au-dessus de la barrière anti-accident.



Après l'impact du véhicule contre le sol, les trois passagers étaient "partiellement piégés dans l'épave de la voiture", il n'y avait personne autour pour observer ce qui s'était passé et le lieu où on pouvait apercevoir la voiture accidentée n'était pas visible depuis la route pourtant assez passagère.

À la suite de l'accident, la fonction de détection des accidents de l'Apple Watch a automatiquement composé le 112 au nom des trois passagers. Une fois le contact établi avec le centre d'appel d'urgence, la montre connectée a transmis les coordonnées GPS du lieu de l'accident, le tout sans réaction de la part de son utilisateur qui était sous le choc de l'accident et dans une mauvaise posture pour utiliser son Apple Watch.



Grâce à ce signalement, les pompiers et la police ont pu se rendre sur le lieu de l'accident afin de sauver les occupants du véhicule et les emmener à l'hôpital. Le bilan est inquiétant pour les deux passagers qui ont subi de graves blessures, le conducteur a lui aussi été blessé, mais ce sont des blessures sans gravité selon le rapport de la police.