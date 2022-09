Apple Fitness+ disponible sans Apple Watch à partir d'iOS 16.1 et tvOS 16.1

Apple Fitness+ sera disponible pour les utilisateurs d'iPhone sans Apple Watch à partir d'iOS 16.1 et tvOS 16.1, qui sont actuellement en bêta-test auprès des développeurs. Une bonne nouvelle pour ceux qui désirent se mettre au sport à la maison sans acheter une montre connectée.

Dans la deuxième bêta d'iOS 16.1 distribuée aux développeurs plus tôt dans la journée, l'utilisateur Jadyn Daniel a remarqué qu'il est désormais possible de s'abonner à Apple Fitness+ sur l'iPhone sans avoir d'Apple Watch. Et dans la bêta 2 de tvOS 16.1 pour l'Apple TV, Sigmund Judge a découvert un nouvel écran qui permet aux utilisateurs de connecter un iPhone pour des séances d'entraînement Apple Fitness+, sans avoir besoin d'une Apple Watch.

Apple a déjà annoncé que Fitness+ serait disponible pour les utilisateurs d'iPhone qui ne possèdent pas d'Apple Watch à partir de "plus tard cet automne" dans les 21 pays où le service est actuellement proposé, notamment la France donc, mais aussi les États-Unis, l'Australie, l'Autriche, le Brésil, le Canada, la Colombie, l'Allemagne, l'Indonésie, l'Irlande, l'Italie, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Espagne, la Suisse, les EAU et le Royaume-Uni.

Here’s a new thing in iOS 16. Developer Beta 2. In the fitness app I can now subscribe to Apple fitness+ without having an Apple Watch! Is everyone seeing this or is it only me?@zollotech #iOS16 #Apple #beta #viraltwitter #viraltweets #iOS16th #AppleWatch #fitness pic.twitter.com/IWc7TLDEaa