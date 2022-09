iOS 16.1 bêta 2 et iPadOS 16.1 bêta 3 sont disponibles avec l’icône batterie améliorée

Après avoir rendu disponible iOS 16, il y a un peu plus d'une semaine, Apple se concentre désormais sur la prochaine mise à jour majeure : iOS 16.1. Cette nouvelle version logicielle va ajouter des fonctionnalités en retard d'iOS 16, mais aussi des améliorations de stabilité et de performances.

iOS 16.1 bêta 2 est disponible

Apple se fixe comme objectif de sortir iOS 16.1 le plus rapidement possible, la mise à jour est actuellement en plein cœur d'un programme de bêta qui a pour mission de stabiliser et de corriger les problèmes avant la sortie officielle.

Le géant californien propose ce soir la seconde bêta d'iOS 16.1, celle-ci est (sans surprise) uniquement réservée aux développeurs et devrait être prochainement disponible pour les testeurs publics, il faut compter environ 24 à 48 heures avant que ce soit le cas.

Pour rappel, la précédente bêta d'iOS 16.1 apportait les nouveautés suivantes :

La possibilité de supprimer l'application Wallet de l'iPhone

L'API pour le Live Activities sur l'écran de verrouillage, ce qui permet de suivre un événement en direct ou votre commande de repas, VTC...

Le support de Matter pour la domotique

L'option Clean Energy Charging pour que votre iPhone se recharge dans les périodes nocturnes où de l'énergie propre est injectée sur votre réseau électrique

Le pourcentage à l'intérieur de la batterie est maintenant disponible pour les iPhone 13 mini et iPhone 12 mini

La seconde bêta devrait apporter d'autres nouveautés, nous mettrons à jour l'article dès que nous en saurons plus !

Les nouveautés de la bêta 2

L'icône de la batterie affiche toujours le pourcentage d'autonomie restante, mais Apple a ajouté un épuisement visuel de la batterie à fur et à mesure que celle-ci se vide.