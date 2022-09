Les nouveautés que l'on verra sur iOS 16.1 et iOS 16.2

Comme souvent, de multiples fonctionnalités annoncées lors de la WWDC ne seront pas livrées avec la première version officielle d'iOS, et cette année semble ne pas être différente. En effet, on compte une petite dizaine de nouveautés d'iOS 16 qui n'arriveront pas ce soir avec le déploiement de la version publique.

Bientôt sur votre iPhone

L'année dernière, SharePlay, le permis et la carte d'identité dans l'application Wallet et le contrôle universel faisaient partie d'un grand nombre de fonctionnalités d'iOS 15 et d'iPadOS 15 qui n'étaient pas disponibles dans la version initiale, et qui ont mis parfois plusieurs mois avant de parvenir aux utilisateurs.

Apple a présenté en avant-première chacune des fonctionnalités suivantes lors de l'annonce d'iOS 16 à la WWDC 22 en juin, mais elles ne seront pas présentes dans iOS 16.0 lors de sa sortie publique ce soir :

Activités en direct : Suivez les activités qui se déroulent en temps réel, comme un match de sport ou un covoiturage, d'un simple coup d'œil sur l'écran de verrouillage. Les applications tierces et les App Clips peuvent implémenter le support grâce à l'API Live Activities qui s'afficheront sous forme de notifications.

: Suivez les activités qui se déroulent en temps réel, comme un match de sport ou un covoiturage, d'un simple coup d'œil sur l'écran de verrouillage. Les applications tierces et les App Clips peuvent implémenter le support grâce à l'API Live Activities qui s'afficheront sous forme de notifications. SharePlay : Les jeux qui utilisent le support multijoueur de Game Center disposent de l'intégration SharePlay. Vous allez pouvoir commencer à jouer automatiquement avec des amis lors d'un appel FaceTime.

: Les jeux qui utilisent le support multijoueur de Game Center disposent de l'intégration SharePlay. Vous allez pouvoir commencer à jouer automatiquement avec des amis lors d'un appel FaceTime. Intégration de Contacts : l'app Contacts affiche les profils Game Center de vos amis. On aura ainsi leur fiche à portée de main.

: l'app Contacts affiche les profils Game Center de vos amis. On aura ainsi leur fiche à portée de main. Prise en charge de Matter : La nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente qui permet aux accessoires compatibles de fonctionner ensemble de manière transparente et sur toutes les plateformes. Matter permet aux utilisateurs de choisir parmi encore plus d'accessoires domestiques intelligents compatibles et de les contrôler avec l'application Home et Siri sur les appareils Apple.

: La nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente qui permet aux accessoires compatibles de fonctionner ensemble de manière transparente et sur toutes les plateformes. Matter permet aux utilisateurs de choisir parmi encore plus d'accessoires domestiques intelligents compatibles et de les contrôler avec l'application Home et Siri sur les appareils Apple. Architecture actualisée pour l'application Maison : Améliorations de l'architecture sous-jacente de l'application Home pour permettre des performances plus rapides et plus fiables et une meilleure efficacité, en particulier pour les maisons comportant de nombreux accessoires et plusieurs dispositifs de contrôle.

: Améliorations de l'architecture sous-jacente de l'application Home pour permettre des performances plus rapides et plus fiables et une meilleure efficacité, en particulier pour les maisons comportant de nombreux accessoires et plusieurs dispositifs de contrôle. Application Freeform : Une nouvelle application de tableau blanc numérique avec un canevas flexible pour schématiser des projets, regrouper des ressources importantes et faire du brainstorming, avec des fonctions de collaboration en temps réel et un support multimédia riche. Elle s'appellera Freeform.

: Une nouvelle application de tableau blanc numérique avec un canevas flexible pour schématiser des projets, regrouper des ressources importantes et faire du brainstorming, avec des fonctions de collaboration en temps réel et un support multimédia riche. Elle s'appellera Freeform. Photothèque partagée iCloud : Une nouvelle option dans l'app Photos pour permettre aux utilisateurs de créer une photothèque partagée et d'inviter toute personne disposant d'un identifiant Apple à la consulter, à y contribuer et à la modifier, notamment en favorisant les images et en ajoutant des légendes. Il n'y a pas de limites, et tous les participants ont les mêmes autorisations, ce qui en fait un outil idéal pour les familles.

: Une nouvelle option dans l'app Photos pour permettre aux utilisateurs de créer une photothèque partagée et d'inviter toute personne disposant d'un identifiant Apple à la consulter, à y contribuer et à la modifier, notamment en favorisant les images et en ajoutant des légendes. Il n'y a pas de limites, et tous les participants ont les mêmes autorisations, ce qui en fait un outil idéal pour les familles. Partage de clés : La possibilité de partager en toute sécurité des clés dans Apple Wallet via des apps de messagerie et Mail.

: La possibilité de partager en toute sécurité des clés dans Apple Wallet via des apps de messagerie et Mail. Configuration facile des raccourcis pour l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X : Siri peut exécuter des raccourcis à partir d'apps installées sans aucun processus de configuration (sera disponible pour les appareils plus récents immédiatement sans délai).

: Siri peut exécuter des raccourcis à partir d'apps installées sans aucun processus de configuration (sera disponible pour les appareils plus récents immédiatement sans délai). Focus sur iPad : la possibilité de définir des limites dans les apps Apple comme Calendrier, Mail, Messages et Safari pour chaque réglages de concentration que vous activez, ne sera pas lancé avec la première version d'iPadOS 16. Il faudra iPadOS 16.1 ou 16.2.

Apple affirme que toutes ces fonctionnalités seront intégrées dans une mise à jour d'iOS 16 plus tard dans l'année, mais n'a pas encore proposé de calendrier plus précis pour chacune d'entre elles. Après des mois de tests bêta, iOS 16.0 sera officiellement disponible en téléchargement sur tous les iPhone compatibles ce soir. Il faudra attendre iOS 16.1, iOS 16.2 ou même iOS 16.3 pour avoir un firmware complet.