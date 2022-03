Le standard Matter pour la maison intelligente encore repoussé à fin 2022

La Connectivity Standards Alliance (CSA), qui regroupe notamment Apple, Samsung, Google et Amazon, a annoncé cette nuit que le lancement de la norme de maison intelligente "Matter" a été reporté à l'automne 2022. Un troisième report depuis son introduction initiale en 2019, à l’époque sous un autre nom.

La norme iot encore retardée

Pour mémoire, Matter cherche à unifier et simplifier l'écosystème de la maison intelligente avec une nouvelle norme interopérable. Annoncé en 2019 sous le nom de "Project CHiP", Matter est une connectivité unifiée basée sur l'IP qui vise à offrir un protocole standard universel aux développeurs pour construire des appareils de l'Internet des objets. L'Alliance cherchait auparavant à publier la norme à la fin de 2020. Celle-ci a ensuite été reportée au second semestre 2021, avant d'être à nouveau reportée à l'été 2022. Aujourd'hui, elle a été reportée à l'automne 2022.

Ce retard est nécessaire pour finaliser le kit de développement logiciel (SDK) que les fabricants d'appareils utiliseront pour intégrer leurs produits dans l'écosystème Matter. La CSA s'efforce d'améliorer le kit de développement afin qu'il fonctionne sans problème sur le grand nombre de plateformes qui adoptent Matter, ce qui garantit une confiance à long terme dans la norme.



Le nouveau calendrier suggère que les premiers appareils certifiés Matter pourraient encore être mis en vente cette année, avec 130 appareils dans 15 catégories provenant de 50 entreprises qui devraient faire partie du premier déploiement. Les entreprises qui ne sont pas encore inscrites à la phase initiale devront peut-être attendre la fin de 2022 ou le début de 2023 pour commencer les tests.



Une multitude de fabricants d'accessoires pour la maison intelligente se sont engagés à adopter Matter, notamment Amazon, ASSA ABLOY, Comcast, Espressif Systems, Eve Systems, Grundfos Holding A/S, Huawei, Infineon Technologies, LEEDARSON, Legrand, Nanoleaf, etc. Nous avons d’ailleurs récemment vu les premiers accessoires compatibles HomeKit et Matter.